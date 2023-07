Kvia-Egeskog tilbake til Skeid: – Glad for å få dette lånet på plass

Det ble det ikke noe av, men torsdag opplyser Skeid at de igjen har fått lånt inn kantspilleren for årets høstsesong.

– Vi har ønsket oss Simen inn over tid, og er glad for å få dette lånet på plass. Han fungerte veldig godt i laget og gruppa i fjor, og forhåpentligvis tar han nye steg og blir en viktig spiller for oss denne høsten også forteller Gard Holme til Skeids hjemmesider.

Skeid venter fortsatt på de siste dokumentene og klarsignalet fra Varberg for overgangen til Kristoffer Hoven, som de har avtalt å selge for en betydelig sum. Den summen ønsker Holme og bruke til å forsterke Skeid-laget foran årets høstsesong, ettersom Skeid er tabelljumbo per nå.

En kantspiller var øverst på ønskelisten for Skeid i overgangsvinduet, og de har de nå fått på plass i Kvia-Egeskog. Likevel jobbes det med å få inn flere angrepsspillere på Nordre Åsen de kommende dagene.

Overgangsvinduet i Norge åpner førstkommende tirsdag 1. august, som betyr at Kvia-Egeskog er tilgjengelig for spill når Skeid får besøk av Fredrikstad til første kamp etter ferien fredag 4. august.

