Nå er det et sjansespill om det er lagene eller dommerne på bakrommet som avgjør

Vålerenga kom til Skien med en ny formasjon, og fornyet tro på tre poeng, som skulle kickstarte årets sesong og skyte VIF oppover på tabellen. Det ble vrient med åtte minutters venting på VAR før pause, og en VAR-avgjørelse som sørget for at Odd avgjorde kampen og Vegar Eggen Hedenstad ble utvist.

Bortekamper i Skien er alltid vanskelig, mot et gjerrig Odd-lag som slipper inn få mål. Med de endringene Geir Bakke ønsker å innføre, er det litt den ærgjerrigheten og defensive stabiliteten som Odd har, Vålerenga også søker. Til tross for at det endte med tap i dagens kamp, er det fortsatt mulig å få til.

Det som ikke er mulig å få til, er en sesong i Eliteserien som blir rettferdig for lagene som er med. I seg selv er VAR et godt tilskudd til fotballen, hvis det blir brukt på den måten det skal brukes på. Hvis VAR avdekker åpenbare feil, som fører til alvorlige konsekvenser i kamper, kan det brukes til noe godt.

[ Tordner etter VAR-sjekk på sju minutter i Skien: – Muskulaturen blir kald ]

Men, og det er jo her det store problemet kommer, det brukes ikke på rett måte. Bare i dagens kamp mot Odd ble VAR brukt på en måte som ødelegger både for dagens fotballkamp og for Vålerenga i en sesong der laget allerede sliter. Når du må bruke åtte minutter på å avdekke om noe er offside eller ikke, går det på bekostning av ideen bak selvet spillet fotball.

Fotball er en idrett der det alltid har vært mye marginer, som har gått både for og i mot. Ideen om at en skal prøve å få de marginene jevnet ut, slik at en unngår de største dommerfeilene er nobel. Hvis det fører til enda større dommerfeil og uthaling av tid i påvente av at andre dommere på et bakrom skal ta avgjørelser som ikke er mer korrekte, blir det selvfølgelig opprør.

I motsetning til det meste av amerikansk idrett, der det er mer show og underholdning og en langt større aksept for stopp i spillet, er fotball et spill der det skal gå raskt. Det skal være lidenskap, det skal være harde taklinger, det skal være følelser og det skal være fans som brøler over dommerfeil fra tribunen.

[ Vålerenga skal være interessert i dansk stopper: – Føler meg klar for et skifte ]

Derfor kan vi ikke tillate at VAR-sjekker tar over åtte minutter, og på den måten gjør at hele kampen må starte på nytt. Har du først spilt i 33 minutter, og så må vente åtte minutter på at kampen skal starte på nytt, da blir det nesten en helt ny kamp. Det ødelegger selve fotballen, og blir det resultatet må VAR gå.

For Vålerenga ble det direkte avgjørende i dagens kamp mot Odd, da straffesparket ikke ville blitt dømt uten VAR. Det betyr at det skal være «clear and obvious» for at VAR-dommerne skal gripe inn og fortelle dommeren at her har du bommet. Det at Vegar Eggen Hedenstad går opp i en duell og lander på foten til en Odd-spiller som har forårsaket den spiralen, er ikke en sånn forseelse.

Det at Hedenstad så blir utvist etter at han har blitt byttet ut, slik at Alexander Hammer Kjelsen også må gå av banen, og Vålerenga må spille med ti mann blir også feil. Konsekvensene blir store, når også Hedenstad må stå over Vålerengas skjebnekamp neste helg mot Sandefjord.

[ Disse endringene gjør Bakke i Vålerenga: – Det er ingen lek det her ]

VAR er et middel som skal gjøre fotballen bedre, men til forskjell fra mållinjeteknologi, har det stort sett bare ført med seg en motstand mot teknologiske nyvinninger i fotballen. Hvordan VAR praktiserer må rettes opp i, før det blir avgjørende for hvem som vinner, taper og rykker ned. Så store konsekvenser står på spill, så mye penger, tid, krefter og engasjement legges ned av spillere, trenere, fans og dommere at VAR slik det er nå ikke kan fortsette uten at noe blir endret.

For Vålerenga blir det nå en lang tur hjem til hovedstaden, og jakten på Geir Bakkes første trepoenger som VIF-sjef fortsetter. Med de andre resultatene som også gikk mot Vålerenga i denne runden, blir Sandefjord-kampen ekstra viktig. Akkurat nå er det et sjansespill om det er lagene på banen, eller dommerne på bakrommet som avgjør kampene, og sånn kan det ikke være.

[ Hedenstad om Vålerenga-sesongen: – Det tærer på gruppa ]

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 15

Odd – Vålerenga 2-1 (1-0)

Skagerak Arena,

Mål: 1-0 Simen Juklerød selvmål (33.), 1-1 Filip Jørgensen selvmål (48.), 2-1 Espen Ruud (81.)

Gule kort: Vegar Eggen Hedenstad, Vålerenga.

Rødt kort: Vegar Eggen Hedenstad, Vålerenga.

Dommer: Sivert Øksnes Amland (Fana Fotball)

Vålerenga (3-4-3): Magnus Sjøeng – Alexander Hammer Kjelsen (Christian Borchgrevink fra 82.), Leonard Zuta, Fredrik Oldrup Jensen – Simen Juklerød, Petter Strand (Torgeir Børven fra 46.), Henrik Bjørdal, Vegar Eggen Hedenstad – Mohamed Ofkir (Jacob Dicko Eng fra 66.), Seedy Jatta, Magnus Bech Riisnæs.

---





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen