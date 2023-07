Endelig kom oppturen for Ullern som vant sesongens første kamp

CC VEST ARENA (Dagsavisen): Søndag var det duket for et vestkant-derby i Postnord-ligaen, da Ullern tok imot Bærum på CC vest arena på Ullern. Det var et oppgjør med mye tenning og høy temperatur der det ikke ble holdt igjen i duellene.

De første 25 minuttene av den første omgangen ble preget av at begge lag følte på hverandre, og ingen av lagene klarte å sette sitt preg på kampen. Det ble mye fram og tilbake der lagene bytter på å ha initiativet i kampen. Den første omgangen var en jevnspilt affære der det åpner seg mer opp etter Ullern sin 1–0 scoring. Begge lag skaper flere sjanser, og det kunne fort vært flere mål på tavla.

I den andre omgangen øker intensiteten, og tenningen blir høyere både på og utenfor banen. Spillerne trøkker til litt ekstra i taklingene, uten at det blir noe stygt spill ut av det og dommeren tar tak før det går over linja han har satt.

Endelig kom seieren for Ullern (Sebastian Grendar)

Fornøyd med debuten

Selv om det endelig ble tre poeng på Ullern, var ikke debutanten Fitim Azemi fornøyd med å gå målløs av banen.

– Jeg er fornøyd med at vi vinner kampen, men jeg kunne ha hatt en scoring eller to. Likevel er jeg fornøyd med tanke på at jeg har gått ni måneder uten å spille kamp, forteller Fitim Azemi til Dagsavisen etter kampslutt.

Seier i debuten for Fitim Azemi (Sebastian Grendar)

Azemi er fornøyd med måten gutta har respondert på de siste ukene.

– Alle gutta har hevet seg siden jeg kom inn, og det er ikke bare de som starta i dag som har tatt steg. De på benken i dag har også løftet seg, også de unge gutta på laget som har kjempet seg inn i troppen og til en startplass. Hele gruppa har rett og slett løftet seg et par hakk, sier spissen som merker at det er lenge siden han var på trening hver dag.

– Jeg har jo ikke spilt kamp siden sesongen til Stabæk var ferdig i fjor, så jeg merker jo at det tar på å trene hver dag pluss spille kamp. Det er jo noe annet kontra løkkefotball med kompiser 3–4 ganger i uka som jeg har gjort siden min siste kamp for Stabæk. Kroppen responderte overraskende bra. Jeg trodde jeg bare skulle holde 45 minutter, men det var fortsatt litt sprut igjen da vi kom ut fra pausen, sier Azemi.

[ Tidligere Eliteserie-spiss skal redde Ullern: – Må heve oss alle mann ]

Lukker ikke døren for høyere nivå

Elitesatsingen er ikke lukket for Fitim Azemi.

– Jeg er åpen for å komme tilbake i Obos eller Eliteserien, der jeg fortsatt føler jeg har ett par år på toppnivå igjen. Det er fortsatt en del igjen av denne sesongen, og jeg må vise som alle andre på laget her at jeg fortjener en startplass. Selv om jeg kjenner (Anders) Lübeck veldig godt fra før av, er det ingen kompisopplegg vi kjører på treningene, forteller han.

Trener Lübeck var fornøyd etter at den første seieren endelig satt for Ullern.

– Det er deilig at vi endelig kjenner på hvordan det er å vinne igjen, for det har denne gjengen venta lenge på. Det er ganske fortjent om du ser hvordan kampen utspilte seg, og hvordan de siste kampen har vært, så jeg synes dette er jævlig fortjent. Alle gutta har vært med på en endring som koster både fysisk og mentalt, der alle har vært med å backe meg helt fra starten. Det er først og fremst gutta som skal få kjenne litt på denne følelsen, forteller en stolt Ullern-trener Anders Lübeck til Dagsavisen.

Det er små endringer som Lübeck har kommet inn med etter han tok over laget.

– Vi har prøvd å finne ut hva som var problemet før, og når gutta har sluppet inn minst mål på nedre halvdel av tabellen så er det ikke det som er problemet. Vi har jobbet mer på å være mer offensive i hodet og råere foran mål. Vi har økt kravene fra gutta, og det samt å spre litt humør i gruppa er vel det jeg har jobbet mest med etter jeg tok over, forteller han.

[ Børven sparket av Ullern etter elendig start: – Uenige om den beste veien videre ]

Tror på ketsjupeffekten

Lübeck hyller sin kompis for holdningene sine.

– Fitim er en person som aldri senker seg ned, og som i tillegg har blitt moden og rutinert nok til å bry seg om andre. Dette gjør han til en fantastisk ressurs for unge spillere, siden han har vært igjennom mye motgang og medgang, sier Ullern-treneren.

Fornøyd etter årets første seier. (Sebastian Grendar)

Lübeck er fornøyd med troppen han har å jobbe med.

– Jeg håper dette vil føre til den berømte ketsjupeffekten. Jeg ville ikke byttet denne troppen her med noen andre i avdelingen. Denne troppen er i stand til å ta mange seiere på rad, noe vi faktisk må gjøre for å holde oss oppe, sier Ullern-treneren som er fornøyd med hvordan de første ukene har utviklet seg

– Jeg føler vi har truffet bra på inngangen, at jeg har med meg ett godt trenerteam, og at treningshverdagen er ganske bra. Det har gjenspeilet seg i de siste kampene vi har spilt, selv om vi ikke har fått noe tellende resultat. I dag fikk vi endelig resultatet, så da må vi bare se hvordan gutta reagere på det, avslutter Anders Lübeck etter 2–1 serien over Bærum.

[ Derfor valgte Bjella å forlate Ullern: – Stolt av jobben jeg har lagt ned ]

Scoringene kom tett

1–0 kom etter 27. minutter. Ullern stiller seg opp til langt kast, men velger den korte varianten og slår inn på bakerste stolpe, hvor ballen blir headat tilbake i feltet. Der står Navarsete alene og kliner til på hel volley og setter den kontant bak Bærum sin målvakt Skretteberg

Bærum utligner kun tre minutter senere, da en innoverskrudd corner treffer August Frobenius som kneer ballen inn mellom keeper og Ullerns spiller på streken

Avgjørelsen faller drøye fem minutter før hvilen, da Ullern spiller seg gjennom Bærum-forsvaret og Mads Bådsvik setter ballen mellom beina på en Bærum-forsvarer og ned i det lengste hjørnet.

[ 3. divisjon: Nordstrand vant med tosifret – Oppsal sikret poeng med to mann utvist ]

---

Kampfakta

Postnord-ligaen avdeling 2. Runde 12

Ullern – Bærum 2–1 (2–1)

Mål: 1–0 Henrik Solvoll Navarsete (27), 1–1 August Frobenius (31), 2–1 Mads Bådsvik (40)

Dommer: Eirik Wisted-Thu (Ready)

Gule kort: Ullern: Lars Jensen Austnes (67) og Jesper Nebakk Wold (73). Bærum: August Frobenius (37)

Ullern (5-2-3): Jesper Nesbakk Wold, Henrik Solvoll Navarsete, Ismar Dizdar, Espen Lindøe, Ola Nikolai Rye, Lars Følstad (Jonas Holthe fra 72), Lars Jensen Austnes, Jonas Aune Jorde, Emil Orheim Jaf (Jonathan Aarenes fra 72), Mads Bådsvik (Edonis Mulaj fra 90), Fitim Azemi (Bendik Evensen fra 62)

Bærum (4-3-3): Daniel Negussie Skretteberg, Peder Vogt, August Stana Frobenius, Jon Haukvik Øya, Kristoffer Kroglund Haugen, Henning Hauger (Jibril Bojang fra 70) (Bojang ut for Jesper Tuven Holter fra 82), Christian Selvær Arvesen, Max Benjamin Myrmo, Lasse Bransdal, Rasmus Sørensen Løvseth, Kristoffer Sørensen

---