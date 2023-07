Strandberg fortsatt usikker – Vålerenga tester ut stoppertrio

INTILITY ARENA (Dagsavisen): I likhet med tidligere Tottenham-stopper Ledley King, trener VIF-kaptein Stefan Strandberg lite, og spiller kamper når han kan. Midtstopperen har ikke spilt to kamper på rad siden midten av mai, og har spilt cirka annenhver kamp siden Vålerenga møtte HamKam hjemme 16. mai. Han er usikker også til Odd-kampen på søndag.

– Det er mulig han blir klar mot Odd, men det blir en kamp mot klokka. Vi får ikke tatt noen avgjørelse på det før nærmere kamp. Trolig vet vi ikke det før lørdag etter trening eller kanskje ikke før søndag om han er klar, forteller Vålerenga-trener Geir Bakke til Dagsavisen.

Stefan Strandberg så store deler av Vålerengas treningsøkt fredag fra sidelinjen. Her sammen med medieansvarlig Tina Wulff. (Pål Karstensen)

Endrer formasjon

I Strandbergs skadefravær har Fredrik Oldrup Jensen vikariert som stopper, sammen med Alexander Hammer Kjelsen, som har fått flere sjanser de siste kampene. Begge ligger an til å få fornyet tillit mot Odd, men ved siden av seg får de trolig Leonard Zuta som går inn i en treer bak.

– Vi har fått gjort det vi skal av forbedelser inn mot kampen mot Odd, også har vi noen utfordringer i laget som gjør at vi må ty til noen kompromissløsninger som gjør at du må bruke spillere i posisjoner der de kanskje ikke hører mest hjemme. Sånn er det i det gamet her noen ganger, sier Bakke.

Det vil si at Vålerenga mest sannsynlig kommer til å endre formasjon fra 4-3-3 til en 3-4-3/5-3-2-formasjon mot Odd. Hedenstad og Juklerød vil bekle vingback-rollene, mens Bjørdal og Strand spiller sentralt på midten. På formasjonstreningen fredag spilte Ofkir og Bech Riisnæs på kantene, med Seedy Jatta i midten.

– Du kan kalle det hva du tallkombinasjonsmessig, men vi må slippe inn mindre mål. Det går an å snakke om at vi også må score flere mål, men det viktigste er å sørge for at motstanderen ikke får så mye ut av lite, forteller den nye VIF-treneren.

Nye spillere på feltet

Som Dagsavisen skrev på torsdag er Aaron Kiil Olsen tilbake på feltet, og kan etter hvert gi Vålerenga flere strenger å spille på i midtforsvaret. Fredag trente han alternativt for seg selv, før han skal bli med laget i løpet av neste uke.

– Kiil Olsen er akkurat tilbake, og Håkans kommer seg på feltet etter hvert, selv om det er stykke igjen for han. Ellers har det vært litt småsjukdom tidlig i uka, men det virker det som de fleste har fått ristet det av seg, sier Bakke.

Aaron Kiil Olsen løp for seg selv ved siden av de andre Vålerenga-spillerne fredag, og er snart klar for å bli med på treningsfeltet for fullt igjen. (Pål Karstensen)

Tidligere i uka bekreftet sportssjef Joacim Jonsson at Vålerenga skal få inn en nigeriansk prøvespiller i tiden som kommer, og fredag la Vålerenga selv ut en video der sportssjefen snakket om nye spillerkjøp. Bakke har selv sagt at han ønsker seg en stopper, midtbanespiller og angrepsspiller, men overlater den jobben til sportssjef Jonsson.

– Jeg konsentrerer meg om de spillerne som er her, og vil være så nøye som mulig i arbeidet med de jeg har tilgjengelig. Jeg vet at Joacim jobber travelt med spillerlogistikken om dagen, så de som jobber med å hente inn nye spillere får svare på hvordan det går, forteller VIF-treneren.

