Hedenstad om Vålerenga-sesongen: – Det tærer på gruppa

INTILITY ARENA (Dagsavisen) Vålerenga har hatt en trøblete sesong så langt. Det har vært mange uromomenter både på og utenfor banen, med Fagermos exit, ansettelse av Geir Bakke fra rivalen og en daglig leder som blir bedt om å slutte i jobben av Østblokka på daglig basis. Det har heller ikke hjulpet på at Vålerenga også har slitt på banen.

Dagsavisen møtte Vålerengas assisterende kaptein etter torsdagens trening, og på den treningen var det flere oppløftende nyheter å se på Intility-matta. Det første er at Aaron Kiil Olsen, som har vært ute i fem uker med en skade i kneet, var tilbake på feltet og trente lett med ball utenom laget sammen med Stefan Strandberg. Den andre positive nyheten for alle med kongeblått hjerte er at Daniel Håkans var å se på arenaen uten krykker, bare én uke etter han lå under kniven.

Aron Kiil Olsen tilbake på torsdagens trening (Sebastian Grendar)

Preget spillergruppe

Hedenstad forteller at det er en misfornøyd spillergruppe, som ikke er fornøyd med hvordan ståa er nå.

– Vi er åpenbart ikke fornøyde med hvor vi er nå. Det er mange ting som har påvirket hvorfor vi er der vi er, blant annet med et trenerbytte og en del andre ting som har skjedd i og rundt laget. Jeg er ganske trygg på at vi skal klare å snu det med den spillergruppa og trenerteamet vi har nå, forteller VIF-backen.

Hedenstad innrømmer at tapene tærer på laget.

– Vi blir jo litt prega av å ikke vinne kamper og at vi ikke presterer slik vi ønsker. Noe annet ville vært løgn. Det går inn på deg når du ikke vinner kamper. Spesielt når vi bruker så mye tid på dette, har lyst til å lykkes og ikke får det til. Uten at man kan legge seg ned og gi opp av den grunn, sier Hedenstad.

VIF-backen sier at de bruker mye tid på hvordan de kan bli et mer stabilt godt lag.

– Vi må bruke kampene og analysere hva vi gjør bra og ikke så bra, og så gjøre justeringer ut ifra det. Vi må også bruke positive opplevelser og forsterke de opplevelsene. Vi viser glimtvis at vi er et bra fotballag som mot Brann og Viking, men vi klarer ikke å stabilisere oss og går på en smell som mot Molde. I tillegg til at vi har hatt marginer mot, har vi ikke vært gode nok til å bikke de jevne kampene vår vei, forklarer Hedenstad.

Positiv til endringen i klubben

Han innrømmer at det nå kommer veldig viktig kamper de neste ukene, mot Odd og Sandefjord.

– Vi skal ikke grave oss for langt ned. Det kommer ganske viktige kamper fremover som vi skal ha poeng i, så det blir noen spennende uker i vente for oss.

Problemene utenfor banen har ikke påvirket spillerne i for stor grad, skal vi tro Hedenstad

– At det har vært mye trøbbel utenfor banen tror jeg ikke har påvirket oss som spillere noe særlig. Nå kan jeg bare snakke for meg selv, men vi som spillergruppe har jobbet med det vi kan gjøre noe med. Det er å bli bedre som et lag, så jeg har ikke et inntrykk av at det har vært noe problem i spillergruppa, sier Hedenstad som er positiv til trenerbyttet.

– Jeg tror det kan være veldig bra at Geir kommer inn med hans energi og tilstedeværelse. Det tror jeg passer vår spillergruppe veldig bra, men det er begrenset hva han får gjort på kort tid, avslutter Hedenstad.

