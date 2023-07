Nytt tap for et forsterket VIF 2: – Vi fokuserer ikke på resultatet

INTILITY ARENA (Dagsavisen). De første 45 minuttene er det gjestene som har kontroll på. Vålerenga har ballen mye første halvdelen av omgangen, der Arendal kun ligger og kontrollerer. Gjestene slipper Vålerenga til lite, da vertene kun skaper noen få innlegg fra kantene som gjestene klarerer enkelt unna.

Etter at Arendal tar ledelsen gjennom Mathias Johansen, er det kun ett lag som får ha ballen. Arendal setter inn et ekstra gir som gjør at VIFs unggutter blir frustrerte og ikke får låne ballen. Gjestene går opp i en tomålsledelse ved Christopher Cheng knappe ti minutter før pause, og Arendal kunne også ledet mer om de hadde vært litt mer effektive før pause.

Vålerengas rekrutter hever seg litt etter pause, noe hjulpet av at gjestene tar mindre sjanser og lar VIF-rekruttene ha ballen mer etter hvilen. Hjemmelaget kom til to eller tre muligheter som Arendals sisteskanse Jonas Brauti måtte ut i full strekk for å stoppe, men det er gjestene som setter mulighetene sine og vinner kampen fortjent 3-0 etter at Sverre Martin Torp scoret på overtid.

Målet for sesongen er klart

Øystein Sanden visste det ville bli en tøff kamp mot Arendal søndag.

– Arendal er et meget godt lag. Vi matcher dem store deler av kampen, men de er litt bedre enn oss hele tiden og vinner fortjent, forteller VIF-trener Øystein Sanden til Dagsavisen etter kampslutt.

Sanden er ikke fornøyd med det som blir gjort i egen 16-meter.

– De har et større trykk i vår boks som vi ikke klarer å skape på dem, men det er likevel en forbedring i forsvaret kontra det vi leverte i forrige oppgjør. Vi mangler litt på forflytningen vår, og klarer ikke å ligge riktig og det blir vi straffet på, sier Sanden.

Vålerenga-trener Øystein Sanden er fornøyd med utviklingen til forsvaret sitt (Oskar Wikestad)

VIF-treneren er likevel fornøyd med utviklingen til de fire som er bakerst.

– Det er en forbedring i den bakre fireren. Vi slapp inn 11 mål mot dem sist, og i dag blir det bare tre. Det viser at vi gjør noe riktig, og at vi har en positiv utvikling i laget, sier Sanden som sier at de nå har ett mål for resten av sesongen.

– Vi jakter mot å ta 30 poeng. Da holder vi oss, og det er bare 5–6 seiere til, forteller han.

Sterkt Arendal-lag som holdt nullen

0–1 kommer etter 25 minutter da Mathias Johansen får stå fri etter ett innlegg. Rasmus Lynge Christensen header ballen ned til Johansen, som får en enkel jobb med å lobbe ballen over en Storevik i Vålerenga målet.

0–2 kommer etter 37 minutter da Christopher Cheng kommer seg altfor lett inn i skuddsektor. Skuddet hans treffer Noah Risberg og suser opp i nærmeste kryss, der Storevik ikke rekker å få opp armene.

Gjestenes tredje mål for kvelden kommer etter at Arendal spiller seg fint gjennom på venstrekanten, før det kommer et innlegg inn fra venstre. På overtid får gjestenes kaptein Sverre Martin Torp æren av å sette inn kampens siste mål, da han kontrollerer ballen tilbake der Storevik kommer fra. Dermed ender det med 3–0 til gjestene fra Sørlandet.

---

Kampfakta:

Postnordligaen avdeling 1, Runde 14

Vålerenga 2 – Arendal 0-3 (0-2)

Intility Arena, 164 tilskuere

Mål: 0–1 Mathias Johansen (25), 0–2 Christopher Cheng (37), 0–3 Sverre Martin Torp (90)

Dommer: André Bjørgen Birkeland, Djerv 1919 SK

Gule kort: Arendal: Preben Skeie (58), Vålerenga: William Osnes-Ringen (79)

Vålerenga 2: Jacob Storevik, Vilmer Nils. Antonsen Brunskog, Michael Clinton Opeyemi, Noah Navarro, Guanio Risberg, Max Herman Bjurström, Adrian Kurd Rønning, Vitor Hugo Ferreira Oliveria, Mathias Johnsrud Emilsen (William Osnes-Ringen fra 71), Torgeir Børven (Lorents Apold-Aasen fra 77), Omar Bully Drammeh, Jones El-Abdellaoui (Taha Usman fra 90)

Arendal: Jonas Vatne Brauti, Jonas Tillung Fredriksen (Sune Aasgaard Killerich fra 90), Vegard Amundsen Bergan, Eirik Lereng, Christopher Cheng, Preben Skeie, Sverre Martin Torp, John Phillip Koko (Tord Johnsen Salte fra 45), Rasmus Lynge Christensen (Mohammed Aiman Mohammed fra 90),( Mathias Johansen, Sander Aakvik Lille-Løvø (Ole Marius Håbestad fra 71)

---