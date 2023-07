3. divisjon: Ett mål blant Oslo-lagene

Avdeling 1

ULLERN 2 - OS 0-0 (0-0): Årets tidligste avspark var i kampen mellom Ullerns rekrutter og Os lørdag formiddag. Klokken 11.00 var de i gang på Ullern kunstgress der hjemmelaget, som ligger under streken, ble spilt lave av laget som ligger på andreplass på tabellen. Men Os var ikke helt overlegne. De skapte en stor sjanse før pause, det samme gjorde Ullern. På et hjørnespark ruvet Bendik Foss Evensen høyest, og hodestøtet var godt. Det hadde retning krysset, men en forsvarer på linja fikk klarert på mirakuløst vis, via tverrligger.

Seks minutter etter sidebyttet var Ullern heldige som ikke havnet under, men det fortsatte å være tett og jevnt utover i andreomgang. Det er et viktig poeng for Ullern som kan være mest fornøyd med resultatet. Os ligger på plassen foran Frigg på tabellen og burde hatt tre poeng her for å kunne skimte ryggen på Lysekloster som leder avdelingen.

FRIGG - FANA UTSATT. Lørdag ettermiddag skulle egentlig Frigg ta imot Fana på Tørteberg, men kampen er utsatt fordi Fana fikk innvilget en søknad om utsettelse på grunn av sykdom i troppen. Ny dato for oppgjøret er ikke satt.

GRORUD 2 - LOKOMOTIV OSLO 0-1 (0-0): Denne helgens godbit ble spilt på Grorud Idrettspark der rekruttlaget til Grorud fikk besøk av Lokomotiv Oslo. Dette er et oppgjør som har blitt en gjenganger i 3. divisjon og passende var det også at Morten Andersen-Gott, dommeren som leder de fleste 3. divisjonsoppgjør i Oslo, var pipeblåser. Han blåste og pekte på straffemerket etter halvtimen da Trym Blaauw ble revet over ende helt ute på hjørnet av boksen. Grorud mente forseelsen var utenfor feltet, men Andersen-Gott var uenig. Theodor Kramarics, som grep tak i drakten til Blaauw, gledet seg over at Vegard Storsve tok straffen fra Ulrik Bjerke i pol.

Det var en ung utgave av Grorud U21 som spilte denne ettersom A-laget spilte selv litt senere på kvelden søndag. Flere uskrevne blad, på dette nivået, var å finne på benken. Elias Aarflot er ung, men ikke blant de helt urutinerte. Spissen har slitt i år, og symptomatisk for sesongen hans så manglet det lille ekstra også i dag. Det ble store halvsjanser, men ikke noe mer enn det for Aarflot og Grorud.

Med tolv minutter igjen på klokka fikk «Loket» straffe nummer to for dagen. En andreball inne i feltet kom borti hånda til Grorud-kaptein Alan Abdulgani, og dommer Morten Andersen-Gott var sikker i sin sak. Hjemmelaget var mildt sagt ikke overbevist om at det var riktig å dømme straffe på den. Kristian Isaksen satt ballen i mål, via fingertuppene til Vegard Storsve, og med det kan lokomotivet ta med tre poeng på T-banen ned til byen.

Øvrige resultater: Gjelleråsen - Sandviken 0-0, Gneist - Skedsmo 1-0, Lysekloster - Skjetten 5-1.

Spilles mandag: Lillestrøm 2 - Stabæk 2.

Tabelltoppen: Lysekloster 39, Os 30, Frigg 26.

Avdeling 6 har fortsatt ferie, men er tilbake i spill neste helg.

Neste serierunde spilles slik:

AVDELING 1:

Spiller ikke før helgen 12./13. august.

AVDELING 6:

Lørdag 22. juli 15.00: Follo - KFUM 2, 16.00: Skjervøy - Skånland.

Søndag 23. juli 12.30: Hammerfest - Nordstrand, 14.00: Fløya - Lørenskog, 16.00: Oppsal - Mjølner.

Mandag 24. juli 17.00: Skeid 2 - Tromsø 2, 19.00: Asker - Sarpsborg 08 2.

