Grov netthets mot Bakke etter Vålerenga-overgangen

Geir Bakkes klubbskifte er svært upopulært i Lillestrøm. Det er blitt rettet mye grov hets mot treneren på nett det siste døgnet, skriver Romerikes Blad.

Kort tid etter at Bakkes overgang til erkerivalen Vålerenga ble kjent, ble nettsiden geirbakke.no opprettet. I kommentarfeltet der ble treneren hetset på grovt vis i en rekke meldinger.

RB skriver at kontoen «HaterBakke» skrev «Ååå Geir Bakke, du er et jævla svin, husk å låse døra, hvis ikke tar vi kona di». En annen konto, med brukernavnet «ForzaFugla», skrev «Ikke vis deg på Romerike igjen! Hitler over Bakke.».

I etterkant er kommentarfeltet på nettsiden fjernet. Eieren av nettsiden, Alexander Kruse Berg, sier at han opprettet den for moro skyld, og at han ikke står inne for hetsen mot Bakke.

– Det er lov å bygge opp stemning, men ikke grov hets. Det er naturlig at det blir en del meldinger og tilspisset rivalisering, men ikke hets og trusler. Det står vi ikke for, sier Berg til RB.