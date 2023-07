12 år har gått. Og Kjelsås slår til i cupen. Som vanlig

Kjelsås gjør furore i cupen igjen. Torsdag kveld er det en historisk kvartfinale på Grefsen stadion.

Etter å ha slått ut Stabæk og Jerv fortsatte seiersmarsjen 28. juni. Storfavoritten KFUM Oslo ble slått 2–0 etter en nervepirrende forestilling. 1300 tilskuere på Grefsen stadion måtte vente til overtida før det ble scoringer. De sendte Kjelsåps til cupens kvartfinale.

Overraskelsen var så stor at de som satsa på Kjelsås-seier på Oddsen, fikk igjen fire ganger pengene. For første gang i klubbens 110-årige historie og 90 år etter sin cupdebut, har laget fra Oslos tak avansert til cupens kvartfinale. Det er to seire fra cupfinale på Ullevaal!

Første hinder er Raufoss på torsdag.

En kjent, tidligere landslagstrener har sagt at en skal være forsiktig med å undervurdere tilfeldighetenes betydning i fotball. Det gjelder nok også i dette tilfellet, men om ikke annet er det litt gøy å merke seg at Kjelsås slår til med cupbragd hvert 12. år.

Ei legendarisk reise

Før vi går nærmere inn på det, begynner vi med begynnelsen.

Den var i 1933, da slapp Kjelsås til i cupen for første gang. Det gikk dårlig, helt til 1938. Da kom laget seg gjennom to kvalikkamper og 1. runde. Det var klart for 2. runde. Og langtur. Motstander var Braatt i Kristiansund. Hjemmelaget var storfavoritt, men ble slått ut. Historien om historien om bragden er minst like morsom som bragden sjøl; den kom på trykk i klubbavisa sju år og en verdenskrig seinere. Over ni sider – stort sett på rim.

Slo ut Vålerenga

Bortsett fra 1946, da Kjelsås kom til 3. runde, hvor det ble tap for Voss – mens spillerne reiste med tog, satt supporterne på lasteplanet til handelsmannen Kvam’ern fram og tilbake! – var cupinnsatsen ikke mye å skryte av før i 1987. Da ble Vålerenga slått ut i 2. runde og det som den gang var hardtsatsende Drøbak/Frogn i runden etter.

Kjelsås var for første gang for 4. runde. Hjemme mot Bodø/Glimt. Der ble det tap 3–5. Med «cupsuksess» menes her å slå ut Vålerenga og/eller å avansere til 4. runde.

– Hadde det ikke vært for sommerferien hadde vi tatt dem, sa trener Ole Bjørn Edner som mente det var vanskelig å kombinere cupsuksess og sommerferie.

Så gikk det 12 år.

Tre ganger kom Kjelsås til 3. runde, de andre åra tok eventyret slutt før. Men i 1999 spilte Kjelsås sin andre sesong i 1. divisjon, nivå 2, og nådde 4. runde igjen. I et gjørmeslag på eget gress tapte laget for Andreas Lund. Tanksenteren fra Sørlandet scora alle målene da Molde vant 3–2 til tross for at Kjelsås hadde klart flest sjanser. Game over.

Så gikk det 12 år.

Slo ut Vålerenga igjen

11. mai 2011, kom «Oslos stolthet» og Klanen på nytt besøk. I 2. runde. På Kjelsås var man livredde for at den slitne tribunen skulle rase sammen når Klanen kom og begynte å hoppe i takt. Men Klanen hadde ikke så mye å hoppe for og tribunen overlevde.

Superoptimistene på Kjelsås fikk rett. Sjøl om laget ikke hadde vunnet én eneste av de sju første seriekampene (fem uavgjorte), drømte optimistene om ønskereprise. Og de ble bønnhørt!

På Grefsen stadion fikk Vålerengas cupeventyr en brå slutt. Kjelsås, som ikke har tapt for VIF i cupen siden 1960, vant igjen. 2250 tilskuere så Martin Andresens stjerner bli slått 2–1.

Martin Sandell (midten) jubler sammen med Abdi Hassan (t.h.) mens André Muri (bak t.h.) og Mohammed Fellah er lite fornøyd med det VIF leverer. (Kyrre Lien/NTB)

– Kjelsås var bedre enn oss og vant fortjent, sa Martin sportslig.

På skjenkestedet på Grefsenplatået ble det solgt 564 halvlitere på jubelkvelden. Bedre omsetning det året var det visstnok bare lille julaften.

I 3. runde kom et nytt Tippeliga-lag, Sarpsborg 08, på besøk. 1549 betalte for å se hjemmelaget gjøre som for 12 og 24 år siden. Men historien gjentok seg ikke. Gjestene vant og eventyret, for et eventyr var det, tok slutt i 3. runde. Men VIF-skalpen ble tatt.

Så gikk det 12 år.

Endelig – klar for kvartfinale

I fjor var det over og ut i 3. runde mot Skeid, men i år er Kjelsås ute på et nytt cupeventyr. I sitt tredje forsøk klarte laget å komme seg gjennom 4. runde og til kvartfinalen. Det er ett av åtte lag igjen i årets NM. Raufoss er det dårligste av Kjelsås’ sju mulige motstandere og på papiret er motstanderen i klubbens første kvartfinale dårligere enn både Stabæk, Jerv og KFUM Oslo. Det er godt mulig at årets cupeventyr ikke er over for Kjelsås.

Men ingen fotballkamper avgjøres på papiret.

Rasmus Eggen Vinge spiller sin siste kamp for Kjelsås i kvartfinalen mot Raufoss. Her i aksjon mot Jerv. (Pål Karstensen)

Kjelsås’ første kvartfinale skal spilles på Grefsens plastgress. Der, på den lille og humpete banen som ikke har vanningsanlegg og derfor er trå som ei skiløype når termometeret viser 20 blå, har Kjelsås bare tapt én av de siste 15 kampene.

Blir den statistikken enda bedre, er Kjelsås klar for semifinale. Der møter de i så fall Molde. Også den på Grefsen stadion 27. september.

Artikkelforfatteren har blant annet skrevet Kjelsås Idrettslag jubileumsbok “Dobbelttak og langpasninger”, som kom ut til klubbens 100-årsjubileum i 2013.

FAKTA

Kvartfinalene i cupen 2023 spilles slik:

Torsdag 18.00: Kjelsås – Raufoss på Grefsen stadion. HamKam – Bodø/Glimt på Briskeby stadion.

Spilt onsdag: Molde – Sarpsborg 3-1, Vålerenga – Brann 3–2.

Semifinalene 27. september:

Vinneren av Kjelsås/Raufoss – Molde

Vålerenga – vinneren av HamKam – Bodø/Glimt.

