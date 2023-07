VIFs nye unggutt om gjennombruddet: – Mange følelser

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Det er mange unggutter som har fått prøve seg i Eliteseieren for Vålerenga. Noen av dem har også fått sentrale roller i laget. 17 år gamle Filip Thorvaldsen fikk sin første kamp fra start for A-laget i 0–0 kampen mot Tromsø på søndag.

Han har hatt innhopp i fem kamper i år, startet søndagens kamp og ble drillet inn i det som så ut til å være VIFs startellever til onsdagens kvartfinale i cupen mot Brann.

Riktig retning

– Måten vi spilte på var et steg i riktig retning mot der vi vil være. Tromsø er et bra lag og da viser vi hvordan vi kan se ut i en tøff bortekamp, sier Thorvaldsen etter tirsdagens trening.

Thorvaldsen var fornøyd med å få sin første start for barndomsklubben sin.

– Det var veldig gøy å få starte. Det var mye følelser blandet inn, men jeg klarte å holde fokus på kampen og jeg klarte å gjøre oppgavene mine og synes jeg gjorde en bra kamp, sier angrepsspilleren og fortsetter:

– Det å få starte var en drøm som gikk i oppfyllelse etter å ha jobbet veldig hardt og målrettet for dette i lang tid, var det deilig å endelig få sjansen, avslutter 17-åringen etter tirsdagens trening.

Filip Thorvaldsen under tirsdagens trening (Sebastian Grendar)

Lovord fra VIF-treneren

Trener Jan Frode Nornes er klar på at det er en positiv ting at det er unge spillere som får tidlig mulighet i Vålerenga.

– Det er definitiv en styrke at de unge som får prøve seg som Filip og Aleksander Hammar Kjelsen kommer inn og leverer på et så høyt nivå i debuten og i en så tøff bortekamp. Det er et tegn på at det gror godt i Vålerenga og at vi har en god bredde i troppen.

Thorvaldsen ble drillet inn på venstrekanten på siste trening før onsdagens kvartfinale.

– Det er store muligheter for at han starter mot Brann. Det er helt naturlig etter det han presterte i Tromsø søndag. Etter å ha vært stabil i lang tid så fortjener han å få vise seg fram, sier Nornes.

Nornes ønsker å trekke fram særlig to punkter i unggutten sin spisskompetanse.

– Filip er en spiller med et voldsomt stort offensivt potensial, med en høy fart og veldig god spilleforståelse, ser han.

Østblokka og Bataljonen

Nornes vil hylle begge lag sine supportere før onsdagens oppgjør.

– Vi må bruke de gode supporterne våre til vår fordel onsdag, hvor vi har Østblokka som alltid skaper liv og røre.

– Brann-fansen støtter alltid Brann uansett. Det er kanskje de to klubbene med mest interesse rundt som møtes onsdag, sier han.

---

FAKTA

Kvartfinalene i cupen spilles slik:

ONSDAG: 18.00: Molde - Sarpsborg 08, 20.00: Vålerenga - Brann.

TORSDAG: 18.00: Kjelsås - Raufoss, HamKam - Bodø/Glimt.

---