Geir Bakke gir seg i Lillestrøm – tar over etter Fagermo i Vålerenga

Det opplyser Lillestrøm på sitt nettsted.

Bakke har vært hovedtrener i Lillestrøm i tre og et halvt år og har løftet klubben opp fra 1. divisjon til å kjempe i toppen av Eliteserien.

– Vålerenga har kommet med et tilbud som Geir sannsynligvis følte at han ikke kunne si nei til. Det er selvfølgelig synd for oss, og skuffende, sier LSKs styreleder Morten Kokkim.

Bakkes assistent Petter Myhre har fått permisjon ut juli.

Klubben opplyser at sportslig leder Simon Mesfin vil lede laget videre i samarbeid med toppspillerutvikler Frode Kippe og analyseansvarlig André Schelander.

Vålerenga har vært uten fast trener siden Dag-Eilev Fagermo fikk sparken for en måned siden.

Bakke har bakgrunn fra Vålerenga der han var assistent under Kjetil Rekdal fra 2003 til 2005.

