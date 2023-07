Alrek får fortsette som Grorud-trener

Etter en stund som midlertidig trener så har Grorud-gutten fått beskjed om at han får fortsette som Grorud-trener.

Alrek har vært i klubben i forskjellige roller i Grorud fotball de siste ti årene hvor han har vært spiller, trener for aldersbestemte lag og U21 laget til Grorud.

Mandag fikk han sin første seier som vikartrener da laget slo Vålerengas 2. lag 4–1.

Et stort mål

– Det har vært et mål å bli A-lagstrener i Grorud i mange år. Jeg har jobbet målretta over tid for å oppnå dette, nå er vi her. Jeg er veldig fornøyd nå, og topp motivert for veien videre. Dette føles veldig rett for meg, sier Alrek til Grorud sin hjemmeside.

Kontrakten til Alrek er i første omgang skrevet på for ett år, hvor den strekker seg fram til neste sommer.

– Jeg er storfornøyd med spillergruppa jeg har ansvar for. Det er en hardtarbeidende og lojal gjeng som gjør meg optimistisk for det vi har foran oss, sier Alrek da det ble klart at han fikk fortsette som trener.

Egen identitet

Alrek har tidligere uttalt seg til Dagsavisen om situasjonen.

– Jeg er rett man for jobben, og jeg mener vi må komme oss tilbake til identiteten til Grorud som er arbeiderklassefotball. Det vil si at vi må komme tilbake til når vi jobba steinhardt med kynisme, også får vi krydre litt med angrep når det er behov for det, sa Alrek til Dagsavisen forrige uke.

Styreleder Richard Pedersen var ikke i tvil over hvem han ville ha med seg videre.

Har Grorud i ryggmargen

– Andreas Alrek har det Grorud står for i ryggmargen så jeg var ikke tvil over hvem jeg ville ha med videre. Han har vist at han har kommet tilbake til der vi ønsker å være med både treninger og spillestil, sier Pedersen til Dagsavisen tirsdag.

Styret i Grorud fotball hadde styremøte før mandagens 4–1 seier over Vålerengas 2. lag.

– Det var bestemt allerede før seieren at Alrek skulle få fortsette, og når vi stemte over dette så var det et enstemmig styre som ville fortsette med Alrek, sier han.

Gorud ligger på en 9. plass med 16 poeng i 2. divisjon og har en kamp igjen før sommerferien og den spilles borte mot Træff søndag.

