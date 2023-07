Stoppertalentet er VIFs eiendom lenge

17-åringen fikk sin første kamp fra start i Eliteserien mot Tromsø (0–0) og var en av hovedårsakene til at laget holdt nullen mot ligaens nest beste lag. Han debuterte som innbytter i 16. mai-kampen mot HamKam.

– Selvfølgelig var jeg spent, men det gikk over i det kampen var i gang. Jeg er rimelig fornøyd med egen innsats, sa Hammer Kjelsen til TV2s og Dagsavisens reporter på Romssa arena.

Samarbeid med Zuta

Det nye samarbeidet med Leonard Zuta var mange spent på, tvunget fram av fraværene fra Stefan Strandberg og Fredrik Oldrup Jensen.

– Jeg har veldig respekt for Zuta og han lærer jeg mye av. Det var hektisk i perioder, det må jeg innrømme, sa Hammer Kjelsen, som signerte sin første proffkontrakt på 15-årsdagen 3. juni 2021.

Han har kontrakt med Vålerenga ut 2025-sesongen og det kan vise seg å være en svært lønnsom avtale for Vålerenga.

VIF-trener Jan Frode Nornes var fornøyd med ett poeng i Tromsø. (Christoffer Andersen/NTB)

To 17-åringer

– Vi slipper til to 17-åringer fra start (Filip Thorvaldsen var den andre) og begge tar nivået og utfordringen. Det er jeg strålende fornøyd med, men jeg var ganske sikker på at de ville levere, sier VIFs vikarierende hovedtrener Jan Frode Nornes til Dagsavisen.

Vålerenga var også heldige som fikk med seg poeng fra Tromsø som også skyldtes storspill av keeper Magnus Sjøeng. Men fire minutter på overtid fikk Vålerenga en eventyrlig sjanse til å vinne kampen, men pasningen fra Jones El-Abdellaoui til en helt fri Torgeir Børven ble for hard.

For fortsatt er Vålerengas utfordring å utvikle det offensive spillet og bli farligere foran mål. Og ikke minst forbedre den elendige hjemmestatistikken der laget kun står med en seier på seks kamper i år.

Brann og Molde

Sjansen til å forbedre den kommer umiddelbart.

Onsdag kommer Brann til Intility til kvartfinale i cupen, lørdag kommer et Molde på stigende kurs til neste kamp i Eliteserien. Alle slag som lykkes tar sine fleste poeng hjemme. Slik har det ikke vært med VIF i år.

Og alle som kan lese en tabell ser at Vålerenga ligger lettere kritisk an.

– Kampene kommer tett, men det er det alle fotballspillere ønsker seg. For oss handler det nå om å restituere ordentlig mellom kampene, så får vi telle opp og se hvem som er tilgjengelige for de kommende oppgjørene, sier Nornes om den spennende uka for Vålerenga.

---

FAKTA

Vålerengas neste kamper:

Onsdag 12. juli 20.00: Brann (h), kvartfinale cup.

Lørdag 15. juli 19.00: Molde (h)

Søndag 23. juli 17.00: Odd (b)

Lørdag 29. juli 15.30: Sandefjord (h)

---