Lyn fikk uønsket lang ferie

Etter at kommende helgs seriekamp mot Kjelsås er utsatt til høsten (på grunn av Kjelsås’ cupkamp torsdag) må Lyn vente helt til 12. august før neste seriekamp spilles.

Da er det attpåtil serieleder Egersund som kommer til Bislett til det som kan ligne på en tidlig seriefinale. Lyn er i flytsonen, og er opptatt av å holde på den etter overbevisende 4–0 seier over Notodden i helgen.

15-0 på tre siste

– Det er over all forventning. Fine angrep, flotte mål og 27 poeng. En herlig avslutning på vårsesongen, sier trener Jan Halvor Halvorsen til Dagsavisen.

– Tre seire og 15–0 i målforskjell på de tre siste hjemmekampene sier sitt. Gresset er blitt bra. Det er ikke så mye mer å be om. Glem ikke at vi er et nyopprykket lag, legger han til.

Klubben var lenge i dialog med Kjelsås om å få flyttet den oppsatte kampen fra kommende lørdag til søndag.

Treningskamp mot Frigg

Men det sa Kjelsås nei til fordi spillerne da allerede var lovet ferie og mange har bestilt reiser. Kvartfinalen mot Raufoss spilles torsdag.

Ettersom klubbene ikke ble enige, måtte Norges Fotballforbund ta avgjørelsen og utsatte kampen til høsten. Lyn har også en utsatt kamp mot Brattvåg som er flyttet til oktober.

Halvorsen bruker ikke energi på ting han ikke kan få gjort noe med.

Men han er opptatt av å holde kvaliteten i laget oppe slik at de mønstrer slagkraftig til høstkampene kommer. For å skjerpe seg ytterligere til kampen mot Egersund er det avtalt en treningskamp mot Frigg 8. august.

Dessuten kan sommerpausen ha positiv effekt for spillere som har vært skadet.

– Ibba Laajab er tilbake etter sommeren. David Tavakoli er fortsatt ute, men Christopher Lindquist er i framgang. Martin Bakken har flyttet til USA. Vi holder øynene åpne i sommer. Særlig er forsvaret en prioritet, sier Jan Halvor Halvorsen.

FAKTA

Tabelltoppen 2. divisjon:

Egersund 32 (+20), Lyn 27 (+25), Arendal 26 (+16).

Lyn har en kamp mindre spilt enn de to andre.

