Layouni forlater Vålerenga – bekreftet klar for Høgmos Häcken

Det opplyser Häcken på sine nettsider mandag kveld. Layouni har skrevet under på en treårskontrakt med den regjerende serie- og cupmesteren i Sverige. Der skal han spille under den norske treneren Per-Mathias Høgmo. Han blir også en erstatter for Lars Olden Larsen, som nylig signerte for NEC Nijmegen i Nederland.

Layouni signerte for Vålerenga i 2021, men forlot Oslo-klubben i februar i år for et kort utlån i australske Western Sydney Wanderers. Nå er han solgt til svensk fotball.

– Jeg har fått en veldig, veldig bra følelse om klubben. Jeg ønsker å bidra med mange mål og assist, sier Layouni.

Häcken skal senere i høst ut i mesterligakvalifisering.

Svenskens tid i Vålerenga ble avsluttet med en konflikt med klubben og daværende trener Dag-Eilev Fagermo. Vingen skapte store overskrifter etter han ikke møtte opp på trening for klubben i januar.

Layouni hevdet på sin side at han dro hjem til Sverige for å hjelpe sin gravide kone og at han hadde alt på sitt rene, mens Vålerenga mente det var en reaksjon på at de avslo flere tilbud om å selge spilleren.

30-åringen har i tillegg spilt for Elverum og Bodø/Glimt i norsk fotball.

