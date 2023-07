Grorud-show og Alrek-jubel da VIF-rekruttene fikk bank

GRORUD (Dagsavisen): Didrik Sereba, Nikolai Hristov (2) og Magnus Strandman Lundal scoret for Grorud og sørget for Andreas Alreks første seier som Grorud-trener, mens Adrian Kurd Rønning fant nettmaskene for VIF-rekruttene.

Andreas Alrek og resten av Groruds trenerteam kunne smile bredt etter seieren mot VIF 2. (Oskar Wikestad)

Mandagens resultat i gråværet på Grorud gjør at de gul- og blåkledde klatrer opp på 16 poeng, tre foran VIF 2 i 2. divisjon, avdeling 1.

Grorud tidlig i føringen

Det var hjemmelaget Grorud som tok initiativet fra start, mot et dyptliggende og ungt Vålerenga 2-mannskap som riktignok mønstret A-lagsspillere som Christian Dahle Borchgrevink, Jones El-Abdellaoui og tidligere Grorud-profil Omar Bully.

Etter en sjansefattig åpning, var det Grorud-spillerne som fikk det de ønsket seg. Magnus Lundal slo inn fra høyre, og foran kassen dukket kaptein Didrik Sereba opp. Vålerenga 2-keeper Magnus Stær-Jensen nådde ikke fram til ballen, og Sereba satte inn 1-0.

Bortelagets Adrian Kurd Rønning kom til skudd fra distanse kort tid etter 1-0-scoringen, men ballen føk til side for mål. Like etter var det lagkamerat Christian Dahle Borchgrevinks tur til å prøve seg, men også høyrebackens forsøk gikk til side for mål.

Groruds Nikolai Hristov trodde han hadde doblet for vertene, men da hodestøtet hans fant veien til nettmaskene vinket assistentdommer for offside.

Men Hristov skulle få sin scoring. Etter en drøy halvtimes spill stanget VIF 2s Max Bjurstrøm et innlegg rett opp i luften. Nedfallsfrukten fikk nevnte Hristov, som headet ballen mot mål. VIF-keeper Stær-Jensen klønet det til og måtte konstatere at dommer Kristian Kristiansen blåste for scoring. Stær-Jensen mente ballen ikke krysset mållinjen, men burvokteren fikk ikke gehør av dommeren.

Borchgrevink-assist for VIF

Grorud så ut til ha god kontroll, men sju minutter før pause svarte VIF 2. Christian Dahle Borchgrevink, som nylig har kommet tilbake i spill etter sitt lange skadeopphold, slo flott inn fra høyrebacken og fant Adrian Kurd Rønning inne i boksen. Sistnevnte steg til værs og styrte inn reduseringen for bortelaget.

Adrian Kurd Rønning stanget inn VIF 2s redusering, men det holdt ikke for gjestene. (Oskar Wikestad)

Grorud-spillerne lot seg ikke prege av baklengsmålet. Mathusan Sandrakumar slo farlig inn fra høyre kort tid før hvilen, men Noah Risberg fikk så vidt sklidd ballen i sikkerhet.

Men 3-1 skulle likevel komme. Rett før pause vant Sebastian Sørlie Henriksen en duell mot Christian Dahle Borchgrevink inne i VIF 2-boksen, og ballen falt ned til Magnus Lundal som dunket ballen i mål på lekkert vis. Dermed gikk hjemmelaget til pause med tomålsledelse.

I pausen ble både Borchgrevink og Omar Bully Drammeh byttet ut, trolig på grunn av A-lagets cupkamp mot Brann onsdag. Også Jones El-Abdellaoui ble byttet ut, han fikk et kvarters tid på banen i 2. omgang. En annen ung A-lagsspiller, Stian Sjøvold Thorstensen, måtte ut med skade like etter El-Abdellaoui-byttet.

Vålerenga-innbytter Taha Usman ville ha straffespark da han gikk ned i boksen kort tid etter pause, men tross store protester fra VIF-leiren vinket dommer Kristiansen spillet videre.

Hristov-dobbel

Fredrik Carson Pedersen fikk en god mulighet da han skjøt mellom beina på en VIF 2-forsvarer kort tid etter, men forsøket hadde ikke nok futt og Stær-Jensen plukket den uten problemer.

Magnus Lundal fikk en ny scoringsmulighet da han tok med seg ballen inn i boksen, men skuddforsøket gikk til side for mål.

Men Grorud skulle få nok en scoring. Kaptein Didrik Sereba slo inn fra høyresiden, og foran kassen dukket Hristov opp og ordnet 4-1 fra kort hold etter en drøy times spill. Dermed var oppgjøret i praksis avgjort. Hristov ble for øvrig kåret til hjemmelagets beste av en lokal jury.

Vålerenga-rekruttene hadde lite å by på etter alle byttene og 1-4-scoringen. Innbytter Jonathan Krohn de Lange prøvde seg fra distanse mot slutten, men ballen suste et godt stykke over mål.

Mot slutten ble matchen preget av bytter fra begge lag, og Grorud tok foten litt av gassen. Til slutt kunne vertene juble for tremålsseier og tre viktige poeng.

---

Kampfakta

Fotball, menn. 2. divisjon, avdeling 1

Grorud – Vålerenga 2 4-1 (3-1)

Grorud match kunstgress, 418 tilskuere

Mål: 1-0 Didrik Sereba (12), 2-0 Nikolai Hristov (33), 2-1 Adrian Kurd Rønning (38), 3-1 Magnus Strandman Lundal (43), 4-1 Hristov (65)

Dommer: Kristian Kristiansen, Bakkeby IK

Gult kort: Rino Falk Larsen og Fredrik Finnøy, Grorud. Lorents Apold-Aasen og William Osnes-Ringen, VIF 2

Grorud: Jørgen Sveinhaug, Mathusan Sandrakumar (Theodor Agelin fra 69.), William Fredriksen Bjeglerud, Sebastian Sørlie Henriksen, Fredrik Carson Pedersen, Peder Meen Johansen, Hassan Mohamed Yusuf, Nikolai Jakobsen Hristov (Elias Nahiry fra 80.), Saadiq Faisal Elmi (Rino Falk Larsen fra 58.), Didrik Ziabi Sereba (Fredrik Finnøy fra 69.), Magnus Strandman Lundal (Elias Aarflot fra 80.)

Vålerenga 2: Magnus Stær-Jensen, Christian Dahle Borchgrevink (Michael Clinton Opeyemi fra 46.), Vilmer Nils Antonsen Brunskog Noah Navarro Guanio Risberg, Max Herman Bjurström, William Osnes-Ringen, Adrian Kurd Rønning (Jonathan Krohn de Lange fra 81.), Stian Sjøvold Thorstensen (Kasper Reme Abrahamsen fra 63.), Muhammed Usman Shahid, Omar Bully Drammeh (Taha Usman fra 46.), Jones El-Abdellaoui (Lorents Apold-Aasen fra 60.)

---