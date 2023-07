Etterlengtet seier for Grorud: - Har tæret på å stå i dette

GRORUD (Dagsavisen): Det har vært en trøblete sesongstart for de gule og blå, etter å ha rykket ned fra OBOS-ligaen. Det har vært mye utskiftninger i og rundt klubben før og under denne sesongen, der fasit er 16 poeng etter 13 kamper og en niende plass. Grorud var det dårligste hjemmelaget i ligaen før møtet med VIF-rekruttene, og da smakte det godt å endelig få seg en hjemmeseier igjen.

– Det koker greit i hodet nå. Du lever deg ganske mye inn i kampen som trener, så jeg klarer ikke helt å oppsummere kampen nå, sa Grorud-trener Andreas Alrek til Dagsavisen rett etter mandagens seier.

Alrek var ikke overrasket over hvilket bortelaget som møtte til kamp i dag.

– Vi har en mann som følger med på hvert lag i 2.divisjon her i Grorud, så jeg følte vi kom til denne kampen og visste hva vi møtte selv om de kom med et litt sterkere lag enn vanlig. Selv om de hadde kommet med et enda bedre lag, hadde jeg forventet å vinne uansett, forteller Alrek.

– Har tæret på å stå i dette

Planen før kamp var å stresse gjestene fra start.

– Vi vet at i mye av spillet de spiller er Vålerenga avhengig av individuelle spillere, og når vi da vinner våre dueller vinner vi ofte ballen. Da ville vi straffe dem beinhardt og direkte, sier Grorud-treneren.

Fornøyd Andreas Alrek etter å ha vunnet på en dårlig dag. (Oskar Wikestad)

Det var derfor en lettet Grorud-trener som dro i land sin første trepoenger med Grorud.

– Det er helt enormt at vi endelig har litt flaks. Vi har vært gjennom en tøff periode, og jeg har synes synd på gutta som har hatt så mye uflaks. Det har tæret litt på meg og, da jeg synes det har vært tungt å stå i dette, forteller Alrek som nå er misfornøyd med at det nærmer seg sommerpause.

– Det er litt kjipt at det bare er én kamp igjen før det er en pause. I de siste kampene har vi hatt en stigende kurve, men ikke fått med oss noe. I dag synes jeg vi vinner på en dårlig dag, sier Alrek som stiller større krav.

– Lederne i og rundt laget har steppet opp og stiller store krav, som gjør at man vinner også på dårlige dager som i dag. Jeg synes fortsatt vi har litt for mange snille spillere, så jeg har prøvd å trigge fram de typene her, forteller han.

Rundet 100 kamper for klubben

En av de mer rutinerte på dette Grorud-laget, Nikolai Hristov, rundet mandag 100 kamper for de gule og blå. Det feiret han med å score to mål i 4-1-seieren over VIF-rekruttene.

– Det var selvfølgelig deilig å vinne i dag, spesielt siden det er min 100. kamp for Grorud. Samtidig er det greit å få toget på rett veien igjen. Det er dritdeilig at det løsner litt for oss i dag etter at vi har slitt med å sette sjansene våre tidligere i sesongen, sier Hristov til Dagsavisen.

Nikolai Jakobsen Hristov feiret sin 100 kamp for Grorud med to skåringer. (Oskar Wikestad)

Selv om det ble fire scoringer på Grorud i dag så er laget fortsatt ikke fornøyde med det som blir gjort foran motstanderens mål.

– Vi jobber mot å bli enda dødeligere foran mål på hver trening. Vi har høy intensitet på trening, og mye fokus på avslutninger. Etter trening står vi angriperne igjen og har egne avslutningstreninger etterpå, opplyser han.

Hristov innrømmer at det er en stor ære å få runde 100 kamper for barndomsklubben sin.

– Jeg er ganske stolt over å ha nådd denne milepælen etter fire sesonger nå. 100 kamper er stort, og i hvert fall når jeg i tillegg kroner det med to scoringer og seier. Det er klart det er deilig å runde 100 kamper for meg som er Grorud-gutt, avslutter Hristov.

