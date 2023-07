3. divisjon: Nå er Frigg oppe i 47 mål

Det er fortsatt ferie i den ene Oslo-avdelingen i 3. divisjon, men i Avdeling 1 er det fullt kjør. Runden avsluttes mandag kveld.

Avdeling 1

SANDVIKEN – FRIGG 2–4 (2-1): Hjemmelaget ledet 2–0 på Stemmemyren kunstgress lørdag, men en sterk 2. omgang av Frigg snudde hele oppgjøret. Sandviken ledet 2–0 etter en snau halvtime, 1–0 etter en forsvarstabbe hos Frigg, 2–0 etter et langt innkast, men da Ebrima Sawaneh reduserte fire minutter før pause fikk Frigg ny energi. Sawaneh skjøt hardt ned i hjørne fra 18 meter. Rett etter pause scoret Filip Mardal to kjappe mål og Frigg var i ledelsen før folk hadde fått fordøyet pause-kaffen. Første målet kom i etterkant av en corner der Mardal fikk kranglet ballen inn fra fem meter. Frigg brøt Sandvikens avspark umiddelbart, stormet i angrep og 2–3 kom på en flott avslutning fra 16-meteren. Bo Åsulv Hegland satte Friggs fjerde mål på straffespark etter 78 minutter. Dermed er laget oppe i 47 scoringer. Ingen lag har flere i de fire øverste ligaene! Men Strindheim (45) har to kamper mindre spilt i avdeling 5 der det er ferie. Det er fortsatt ti poeng opp til serieleder Lysekloster som virker ustoppelige i denne avdelingen.

LOKOMOTIV OSLO – GNEIST 2–0 (1-0): Sesongens tredje seier kom mot bunnlaget Gneist på Frogner stadion lørdag og dermed fikk Lokomotivet litt avstand til bunnstriden. Vel, bare tre poeng fra direkte nedrykk. Mika Mykkeltvedt (18 min.) og Kristian Isaksen (47 min.) scoret målene for hjemmelaget i sommervarmen på kunstgresset.

OS – GRORUD 2. LAG 4–0 (2-0): To mål i hver omgang ga klar hjemmeseier på Kuventræ kunstgress søndag. Kampen åpnet på verste vis for Grorud som fikk første baklengs i første spilleminutt. Grorud-rekruttene stilte med et svært ungt lag.

Mandag 18.00: SKJETTEN – ULLERN 2. LAG

Øvrige resultater: Fana – Gjelleråsen 1-3, Stabæk 2. lag – Lysekloster 0–3. Mandag: Skedsmo – Lillestrøm 2. lag.

Tabelltoppen: Lysekloster 36, Os 29, Frigg 26, Sandviken 21, Gjelleråsen 21.

I Avdeling 6 er det fortsatt ferie.

---

FAKTA

Neste serierunde spilles slik:

AVDELING 1:

Lørdag 15. juli: 12.00: Ullern 2. lag – Os, 14.00: Gjelleråsen – Sandviken, 15.00: Frigg – Fana.

Søndag 16. juli: 15.00: Grorud 2. lag – Lokomotiv Oslo, Gneist – Skedsmo, 16.00: Lysekloster – Skjetten.

Mandag 17. juli: 12.00: Lillestrøm 2. lag – Stabæk 2. lag

AVDELING 6:

Lørdag 22. juli: 15.00: Follo – KFUM 2. lag, 16.00: Skjervøy – Skånland.

Søndag 23. juli: 12.30: Hammerfest – Nordstrand, 14.00: Fløya – Lørenskog, 16.00: Oppsal – Mjølner.

Mandag 24. juli: 17.00: Skeid 2. lag – Tromsø 2. lag, 18.00: Asker – Sarpsborg 2. lag.

---