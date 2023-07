Vinge matchvinner for Kjelsås etter praktscoring

Jens Aslaksrud scoret tidlig i 1. omgang, Vard utlignet på straffe like før pause og i 2. omgang så det ut til å ebbe ut i 1–1 i en stekende varme i Haugesund. Men Rasmus Eggen Vinge, som spilte sin nest siste Kjelsås-kamp søndag (siste seriekamp), ville det annerledes.

83 minutter var spilt da Kjelsås’ nummer 11 fikk ballen på 40 meter. Uten press dro han seg inn på 20 meter før han skjøt. Ballen gikk i tverrligger og i mål på utsøkt vis til 2-1, som også ble sluttresultatet.

Nå er som nevnt alle øynene rettet mot Grefsen stadion torsdag, der OBOS-ligalaget Raufoss kommer på besøk. De imponerte ved å slå fjorårets eliteserielag Kristiansund 3–2 i sin generalprøve lørdag.

Store muligheter og keepertabbe

I et strålende solskinn i Haugesund søndag kunne det blitt veldig farlig etter tre minutter, da gjestene kontret. Rasmus Eggen Vinge dro av to Vard-forsvarere før han skulle skyte, men idet ballen skulle bli plassert i mål, kom en Vard-forsvarer og skled ballen ut til corner.

På den påfølgende corneren fikk Ahmad Abbas hodet på ballen foran Vard-keeper Stolpe, men stussen gikk like til side for mål. To store sjanser tidlig for Kjelsås.

13 minutter var spilt da Kjelsås tok ledelsen, og det var ikke direkte ufortjent. Vard-keeper Stolpe vartet opp med en tabbe av de sjeldne – han skulle sparke ballen ut, men traff en utrusende Aslaksrud. Ballen traff foten til spissen, som takket og bukket og satte ballen enkelt i det åpne målet til 1–0.

Unødvendig baklengs

Kjelsås fortsatte trykket mot Vard-målet også etter scoringen, og etter en liten drikkepause etter halvspilt 1. omgang fikk de en dobbeltmulighet etter 26 minutter. Først skjøt Aslaksrud i blokka fra ti meter, før Vinge fikk ball på åtte meter. Han klarte akkurat ikke å stokke beina for å få avsluttet på mål.

Sju minutter senere var Kjelsås nær på igjen, denne gang ved Leo Bech Hermansen, men skuddet til angriperen gikk i blokka. Det hadde en meget god retning. Minuttet etter headet Aslaksrud mot mål, men den var det litt for lite kraft i.

Men så skjedde det som «måtte» skje – sjansesløseri den ene veien og hardt straffet den andre. En corner i det 43. minutt ble til straffe – hoveddommeren så ikke handsen, men det gjorde linjemann, som veivet noe voldsomt med flagget sitt. Etter en liten passiar mellom de to med gul drakt pekte hoveddommer på straffemerket, der Andreas Endresen var sikkerheten selv.

Dermed sto det 1–1 til pause, i det som var en meget god Kjelsås-omgang.

Perlescoring avgjorde

Der det skjedde mye innledningsvis i 1. omgang, var starten av den andre rimelig tam. Først etter 63 minutter skjedde det ting på Sparebank Arena. Jacob Blixt Flaten brøt høyt i banen og fikk skutt fra 20 meter. Ballen gikk like til side for mål.

Ti minutter senere var gjestene igjen farlig frempå, denne gang ved Leo Bech Hermansen. Han skjøt fra 20 meter, men denne skled av foten og gikk til innkast.

Så scoret Vinge etter 83 minutter, sitt tiende for klubben, som gjorde at Kjelsås vant 2–1.

---

KAMPFAKTA

Vard Haugesund-Kjelsås 1–2 (1–1)

Mål: 0–1 Jens Aslaksrud (13), 1–1 Andreas Endresen (45), 1–2 Rasmus Eggen Vinge (83)

Gule kort: Sigurd Martinussen

Kjelsås: William da Rocha – Sebastian Ottesen (Martin Helmer Rusten etter 67, Arman Nouri inn for Helmer Rusten etter 80), Markus Welinder, Sigurd Martinussen, Ola Bjørnland – Jacob Blixt Flaten, Victor Halvorsen, Ahmad Adli Abbas (Eivind Willumsen etter 57) – Jens Aslaksrud, Rasmus Vinge, Leo Bech Hermansen (Patrick Askengren etter 80).

---