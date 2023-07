Spillerbørs Vålerenga - Sjøeng banens beste

MAGNUS SJØENG – 8: Gjorde en av sine beste kamper i VIF-trøya. Hadde noen fantastiske reaksjonsredninger, spilte med avmålt risiko og hadde gode igangsettinger. En slags matchvinner for VIF.

VEGAR EGGEN HEDENSTAD – 5: Den vikarierende kapteinen gjorde jobben sin på høyrebacken og deltok i dugnaden i å organisere dette nye VIF-forsvaret. Det gikk ut over det offensive som han alltid liker å bidra til.

ALEKSANDER HAMMER KJELSEN – 6: Debuterte i Eliteserien fra start etter at han fikk sjansen i forrige cuprunde. Og hvilken debut mot Eliteseriens nest beste lag! Opptrådte med imponerende ro, tok ingen sjanser i eget forsvar og hadde noen avgjørende blokkeringer.

LEONARD ZUTA – 6: Backen måtte ta stopperjobben i Stefan Strandbergs fravær. Skal ta mye av æren for at dette VIF-forsvaret holdt hodet kaldt mot et hjemmelag med mye selvtillit. Godt samarbeid med makkerne.

SIMEN JUKLERØD – 5: Hadde god kontroll på det Tromsø hadde å komme med og bidro med enkelte av de gode innleggene vi vet han kan.

MAGNUS BECH RIISNÆS – 6: Indreløperen tør å prøve på det ekstra kreative når sjansen byr seg. Dette ble i lange perioder en forsvarskamp og det er jo ikke der spisskompetansen ligger. Men viktig mann i det utvidede VIF-forsvaret.

PETTER STRAND – 6: Vekslet mellom sentral midtbanemann og tredje midtstopper når Vålerenga ble presset tilbake. Dugnadsleder i den defensive jobben i denne kampen der hovedoppdraget var å holde nullen. Oppdrag utført.

HENRIK BJØRDAL – 4: Viktig mann til å holde i ballen når Vålerenga kom i angrep, en fant aldri selv helt rytmen i denne kampen.

MOHAMED OFKIR – 3: Forsvant i dette oppgjøret og fant ikke flyten i sine offensive oppdrag. Tør å prøve mye en mot en, men her gikk han seg som regel fast. Byttet ut med Jacob Dicko Eng etter en drøy times spill.

SEEDY JATTA – 5: Midtspissen viste hurtigheten og fysikken, men slet med dårlige touch i avgjørende situasjoner.

FILIP THORVALDSEN – 6: En minneverdig dag for 17-åringen som fikk sin første kamp fra start i Eliteserien. Og 17-åringen benyttet sjansen. Inviterer villig til veggspill, har smarte løp og har et rykk i seg som vil se mere av. Det førte til at han fikk en stor VIF-sjanse han satte rett på keeper.

JACOB DICKO ENG: Spilte 26 minutter for Mohamed Ofkir.

TORGEIR BØRVEN: Spilte 18 minutter for Seedy Jatta. Hadde kampens siste pasning nådd fram kunne han blitt matchvinner!

JONES EL-ABDELLAOUI: Spilte 18 minutter for Thorvaldsen. Kunne lagt en enkel pasning til en helt fri Børven på overtid, men bommet på tilslaget.