Skeid nærmest seier i bunnoppgjøret - misset kjempesjanse like før slutt

I vårsesongens siste runde tok Skeid turen til Åsane til en ren bunnkamp, og det endte uavgjort etter en sjansefattig, men spennende kamp i Bergen. Det var stor gevinst for seier i dette oppgjøret mellom de to lagene under streken. På den annen side ville det vært fryktelig å tape.

Det skjedde lite før de siste ti minuttene der Skeid hadde momentum og kom til en kjempesjanse, men dårlig presisjon sørget for at det endte med ett poeng til hvert lag. Dermed tar Skeid sommerferie som tabelljumbo med fire poeng opp til kvalifiseringsplassen.

Trusselen måtte gi seg

Etter en innledning på kampen der Skeid prøvde mange baller i bakrom falt de selv bakover i banen da Åsane festet grepet på halvdelen deres. De kom rundt med backene sine på kanten, blant annet tidligere Lyn-back Håkon Sjåtil. Inne foran mål var Mame Ndiaye en stor trussel, han vant flere av duellene foran mål til tross for å være nokså alene der inne.

Han satt også ballen i mål, men lagde samtidig frispark da han hoppet opp med kneet i ryggen på Torje Naustdal.

Litt senere i omgangen måtte Ndiaye gi seg med skade, og med det stoppet Åsanes dominans. Skeid kom seg inn i kampen og fikk hevet laget. Bakrommet skulle likevel utnyttes i dag, men de lyktes ikke helt. Johnny Buduson, Ulrich Østigård Ness og Marcus Melchior stupte alle i bakrom uten at ballen spratt en av deres vei. Målløst til pause, den største kvaliteten lå i Skeidoksene som lagde liv på et glissent Åsane Arena.

Stillingskrig

Etter sidebyttet fortsatte det sjansefattige oppgjøret mellom de to lagene under streken.

Til tross for at Skeid ligger sist på tabellen, hadde de før denne kampen scoret like mange som Fredrikstad på andreplass. Forskjellen er selvsagt at laget fra plankebyen heller ikke slipper inn mål.

Utover i en statisk andreomgang pleier det å åpne seg, men ingen av disse lagene evnet å komme seg til den ene sjansen. Samtidig er et tap meget lite ønskelig i vårsesongens siste kamp. Men det var Skeid som virket å nærme seg noe for å avgjøre kampen. Kristoffer Hoven kom inn fra benken og skapte litt liv i Skeids offensive spill.

Action de siste ti minuttene

Det tok hele 80 minutter før Skeid var virkelig nærme. Hoven førte ball på kanten, Tønsberg Andresen kom på innsiden av backen og fikk ballen. Innlegget var hardt og gikk like over etter å ha skiftet retning i et bein. På den påfølgende corneren brukte Per-Magnus Steiring alle sine centimeter, men kom likevel ikke helt over ballen, der han knuste tidligere Skeid-keeper Idar Lysgård i duellen.

Situasjonen bidro til å skape litt kaos i sluttminuttene. Skeid fant ny motivasjon og da oppsto rommene for begge lag. Med et godt presspill vant Skeid ballen i gunstig presisjon flere ganger, men sviktet med avleveringene. Den enorme muligheten kom da David Hickson skjøt med løskrutt. Ballen spratt mot mål der Kristoffer Hoven hadde lurt seg inn på blindsiden av forsvaret. Han skulle bare styre ballen i mål, men traff den ikke og da fikk Idar Lysgård avverget.

Ett poeng er bedre enn ingen, men denne kunne fort endt med tre. Nå venter det en snau fire uker lang pause før 1. divisjon fortsetter med en fredagskamp mellom Skeid og Fredrikstad 5. august.

---

Kampfakta

1. divisjon, runde 15 søndag

Åsane – Skeid 0–0

Åsane arena: 415 tilskuere.

Dommer: Eivind Bodding, Haga

Gule kort: Sander Strand, Martin Ueland, Åsane. Marcus Mechior, Skeid.

Skeid: Simen Vidtun Nilsen – Henning Tønsberg Andresen, Tage Johansen, Per-Magnus Steiring, Fredrik Flo (Erik Nordengen fra 76.) – Torje Naustdal, Ulrich Østigård Ness (Kristoffer Hoven fra 58.), Bendik Rise (Fredrik Vinje fra 76.), David Hickson – Marcus Melchior, Johnny Buduson (Andreas Stensrud fra 87.)

Øvrige kamper søndag: Fredrikstad – Kongsvinger 1-1, Moss – Bryne 2-1.

Spilt lørdag: Hødd – KFUM Oslo 0-1, Ranheim – Sandnes Ulf 0-5, Raufoss – Kristiansund 3-2, Sogndal – Jerv 5-1, Start – Mjøndalen 3-0.

---