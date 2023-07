RBK- og VIF-krise? - Har ikke den følelsen

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Vålerengas veteran på høyrebacken har 111 kamper for Rosenborg og 40 for Vålerenga i serie og cup og har ikke sett noen verre sesongstart for noen av dem før. VIF har den svakeste starten siden 70-tallet.

Rosenborg er tre poeng foran Vålerenga på tabellen (13 mot 10), men VIF har to kamper til gode. Vikartrenerne Svein Maalen (RBK) og Jan Frode Nornes (VIF) venter på sine første serieseire.

Egenskap å vinne

– Vel, jeg synes ordet krise er vel sterkt, men i fotballsammenheng går det kanskje, sier Vegar Eggen Hedenstad (32) til Dagsavisen etter fredagens lange økt på Intility.

Men han opplever ingen krisestemning i garderober eller treningsfelt i Vålerenga. Og han har jo litt å sammenligne med.

– Jeg tror jeg skal konsentrere meg om vårt eget lag og her er jeg imponert over både intensiteten og humøret på trening. Selvfølgelig blir vi preget av manglende resultater, men samtidig evner vi å se bak resultatene og se hva vi presterer. Nå skal vi ikke slå oss til ro med at vi har hatt uflaks, det er en egen evne å vippe jevne kamper i sin favør, og den har vi manglet, sier han.

Grelle eksempler

Og de to siste hjemmekampene mot Strømsgodset (0–1) og Viking (1–2) er de to grelleste eksemplene. Vålerenga var best på alle statistiske målinger fra kampene, men det hjelper lite når man ikke får ballen i mål.

Det var ingen eksplosjon av avslutninger under fredagens spillsekvens elleve mot elleve heller, og det er større trøkk framover laget trenger.

På denne treninga var det Mohamed Ofkir, Seedy Jatta og Filip Thorvaldsen som utgjorde angrepstrioen. Sistnevnte kan få sin debut fra start i Eliteserien hvis ikke Daniel Håkans blir klar.

I forsvaret kan Egen Hedenstad få en ny stopperduo ved siden av seg igjen hvis ikke Stefan Strandberg blir klar. Det avgjøres lørdag.

– Slik er fotballen. Vi mangler mange stoppere nå, men vi har alternativer, sier han.

Hedenstads budskap til de andre spillerne er klar: Klarer man å gjenskape de spillemessige prestasjonene over tid, får man også poeng.

Tromsøs medgang

Han synes forskjellene på Vålerenga og søndagens motstander Tromsø, er slående.

Alle Tromsøs åtte seire har kommet med ett måls margin. De har hatt den evnen Vålerega har manglet.

– Derfor reiser vi ikke til Tromsø for bare å få med oss noe, vi vet vi kan slå alle lag i Eliteserien på vårt beste, og det blir innstillingen mot Tromsø også, sier han.

Fredag ble Tromsøs Sakarias Opsahl (tidligere VIF selvfølgelig!) kåret til juni måneds beste spiller i Eliteserien.

Skulderoperasjon

Hedenstad mener Vålerenga er i trygge hender ettersom begge trenerne nå (Jan Frode Nornes og Trond Fredriksen) begge har erfaring som hovedtrenere på øverste nivå (Odd og Aalesund).

– Deres første uker har vært veldig bra. Det er lite spekulasjoner om nye trenernavn i garderoben, bedyrer Hedenstad.

Vegar Eggen Hedenstad bæres ut på båre under eliteseriekampen mot Rosenborg på Lerkendal 9. mai. (Ole Martin Wold/NTB)

I kampen mot Rosenborg på Lerkendal 9. mai måtte han bæres av banen med skulderen ute av ledd. Den skaden er leget, men han vil gjøre noe med den etter at sesongen er over.

– Ja, det er en svakhet jeg har der og jeg vil operere etter sesongslutt, sier Eggen Hedenstad, som har kontrakt med VIF ut 2024-sesongen.

PS. Sesongen kan vare helt til 9. desember. Da spilles cupfinalen på Ullevaal stadion, en cup VIF fortsatt er med i. De møter Brann i kvartfinalen på Intility kommende onsdag.

---

FAKTA

Navn: Vegar Eggen Hedenstad

Født: 26. juni 1991

Kamper i Eliteserien: 92 for Stabæk (2208-12), 102 for Rosenborg (2017-20), 35 for Vålerenga (2022-). Han har også spilt i Tyskland og Tyrkia.

A-landskamper: 4.

---