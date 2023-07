Prikkfri juni ga to Kåffa-priser

Tre av tre seire i serien for KFUM i juni har bragt klubben opp på en foreløpig femteplass på tabellen. I tur og orden ble Kristiansund, Skeid og Sandnes Ulf beseiret, med en samlet målforskjell på 9-1.

KFUM innledet sesongen med seks strake kamper uten seier, og kun fire poeng i banken før møtet med Kongsvinger, 13. mai. Johannes Moesgaard sine gutter vant 2-0, og fra og med den kampen har de vunnet seks av åtte seriekamper (tapt to). Inkludert en feilfri juni, som igjen har gitt trener Moesgaard prisen «månedens trener i 1. divisjon».

I en pressmelding skriver Norsk Toppfotball følgende om utdelingen av prisen til Moesgaard:

«Etter en tøff start på sesongen, så har KFUM løftet seg. Og i juni har KFUM Oslo full pott med 9 av 9 poeng. Slo opprykksjagende KBK komfortabelt hjemme, samt full kontroll mot både Skeid og Sandnes Ulf.»

Kun ett tap

KFUM slo også Gjelleråsen og Åsane i cupen før junis eneste feilskjær kom helt på tampen, da de ikke klarte å ta seg videre fra fjerde runde, i møte med Kjelsås. Den kampen spilte ikke KFUMs midtbanegeneral Robin Rasch, som ble kåret til månedens spiller i juni, til tross for at han kun spilte to av tre seriekamper.

De var til gjengjeld svært gode. Kåffa-kapteinen banket inn et frispark i 2-0-seieren hjemme mot KBK, før han igjen tegnet seg på scoringslista i bortekampen mot Skeid. Også der gikk KFUM av banen uten baklengs (0-4).

Rasch står med fem mål så langt i serien.

Dette skriver Norsk Toppfotball om bakgrunnen for at Rasch vant kåringen i juni:

«Robin Rasch har bidratt med målpoeng for KFUM i juni, men han den som styrer KFUM fra midten. KFUMs talisman. Levert en veldig god juni-måned.»

Saken fortsetter under bildet.

Frisparkfoten til Robin Rasch har vært fininnstilt denne sesongen. Her skrur han inn 1-0 hjemme mot Kristiansund. (Guttorm Lende / KFUM Oslo)

Tilbake på banen, men tapte

Rasch var tilbake på banen for KFUM forrige helg, men til tross for det tapte de knepent borte mot Jerv (4-3). Det gjør at KFUM står med to tap på rad, etter at de vant de åtte foregående, i serie og cup.

Lørdag møter de Hødd borte, deretter er det sommerferie fram til 6. august. Da sparker Kåffa i gang høstsesongen med hjemmekamp mot Åsane, som sliter i bunnen av tabellen.

Flere andre Oslo-gutter markerte seg også i juni-kåringen. Sakarias Opsahl ble kåret til månedens spiller i eliteserien, mens Fredrik Holmé ble kåret til månedens unge spiller i 1. divisjon.

---

Kåringer i juni

Månedens trener i eliteserien: Gaute Helstrup, Tromsø.

Månedens spiller i eliteserien: Sakarias Opsahl, Tromsø.

Månedens unge spiller i eliteserien: Tobias Gulliksen, Strømsgodset.

Månedens trener i 1. divisjon: Johannes Moesgaard, KFUM.

Månedens spiller i 1. divisjon: Robin Rasch, KFUM.

Månedens unge spiller i 1. divisjon, Fredrik Holmé, Kongsvinger.

---