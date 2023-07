VIF-rekruttene kom til kort mot Vard: – Vi tapte fortjent

INTILITY ARENA (Dagsavisen). Resultatet onsdag gjør at Vålerenga 2 blir liggende på 13 poeng i 2. divisjon, avdeling 1. Vard har fem poeng mer. VIF har kun tre poeng til Fløy på direkte nedrykksplass.

Vertene styrte første halvdel av førsteomgangen, men Vard gikk opp i føringen etter en knapp halvtime. Bortelaget utnyttet pasningsfeil i VIFs bakre rekker og spilte seg fint igjennom mot mål. Backen Aiden Conner Harvey styrte ballen bak en sjanseløs Magnus Stær-Jensen i VIF-buret. Etter scoringen tok Vard over initiativet.

Les alt om Vålerenga her!

Og det skulle ikke ta lang tid før bortelaget doblet sin ledelse. Vard-profilen Andreas Endresen ble holdt fast av VIFs Noah Risberg og lagt i bakken inne i VIFs 16-meter, og dommeren blåste straffe. Straffen satte Endresen selv hardt nede i venstre hjørne.

Vard-Haugesund ledet fortjent 2-0 da lagene gikk til pause. Det var et Vålerenga-lag som ble mer og mer slurvete, jo lenger ut i omgangen vi kom. Vard hadde et skudd i stolpen, pluss noen farlige sjanser i tillegg til scoringene.

Aiden Harvey feirer etter å satt Vard sitt første mål for dagen. (Oskar Wikestad)

I andre omgang var det et defensivt solid lag fra Haugesund som hadde kontroll mot Vålerengas unge mannskap. Hjemmelaget fikk ha ballen mer eller mindre hele omgangen, men uten å skape noen farlige sjanser på en Vard-målvakt som mer eller mindre sto arbeidsledig oppgjøret gjennom.

VIF-trenerens dom

Vålerenga 2-trener Øystein Sanden er fornøyd med jobben gutta har gjort den siste tiden.

– Det er for så vidt fortjent at vi taper i dag, men jeg synes gutta har hatt en veldig god fremgang siden kampene mot Arendal og Egersund. Nå klarte vi å fullføre kampen og var med hele veien. Det at vi ser denne utviklingen i gutta, det er veldig gøy for oss som jobber med å utvikle unge talenter, sier Sanden til Dagsavisen.

Vålerenga-trener Øystein Sanden var fornøyd med innsatsen til gutta etter onsdagens kamp. (Oskar Wikestad)

Sanden tenker ikke så mye på om han har med seg spillere fra A-troppen eller ikke. Onsdag var det en svært ung ellever som gikk utpå matta.

– De som er i A-troppen er selvsagt bedre fotballspillere, og da får vi et bedre lag, men vi jobber med å utvikle de neste når vi ikke har A-spillerne tilgjengelig som i dag, påpeker han.

For det merkes når VIF 2 har med seg A-lagsspillere, kontra når laget ikke har det.

– Forberedelsene er veldig like uansett hva slags spillere vi har med oss, og det samme gjelder taktikken vi går med til kamp. Den eneste forskjellen er at vi ikke får trent sammen og drilla inn alle spillerne i riktige posisjoner når vi har med spillere fra A-troppen, for de trener jo med A-laget. Når vi ikke har med A-lagsspillere så tenker vi mer på utviklingen vi har med denne gruppen enn på resultatet, forteller Sanden.

[ Kommentar: Vondt, verre, Vålerenga (+) ]

Klar oppgave i Vålerenga

Sanden er klar på hva som er hans oppgave i Vålerenga.

– Jobben min er å utvikle de neste stjernene i Vålerenga, og da må vi ramme inn kampen og ha spesifikke fokusområder vi jobber med gjennom kampene.

VIF-treneren ser ett problem med den unge troppen han har å jobbe med.

– Vi mangler noe kilo og litt høyde, i tillegg til at spillerne er unge. Det gjør det litt utfordrende og vi har gått på noen smeller, så det er klart det er tøft for guttene når de tar steget fra G17-serien, som mange av dem også spiller i, og opp til voksenfotballen og 2. divisjon. Men vi er på bedringens vei og ser positivt på fortsettelsen, avslutter Sanden.

[ VIFs trenerjakt: – To uker, to måneder eller to år (+) ]

---

Kampfakta

2. divisjon, avdeling 1, 8. serierunde

Vålerenga 2 – Vard Haugesund 0-2

Intility Arena: 146 tilskuere

Mål: 0-1 Aiden Conner Harvey (28), 0-2 Andreas Endresen (str., 35)

Dommer: Haakon Arve Pedersen, Bue, Raumnes og Årnes

Gule kort: Noah Risberg, Vålerenga. Robert Kling, Vard-Haugesund

Vålerenga (4-3-3): Magnus Stær-Jensen, Vilmer Nils Antonsen Brunskog, Michael Clinton Opeyemi, Noah Navarro Guanio Risberg, Charles Solberg Såheim, Wialliam Osnes-Ringen, Kasper Reme Abrahamsen (Axel Tunsjø fra 69.), Haniel Samson, Muhammed Usman Shahid (Jonathan Krohn de Lange fra 73.), Taha Usman

Vard Haugesund (4-3-3): Frank Stople, Sivert Helgesen, Raymond Skjelde, Aiden Conner Harvey, Arne Bjordal, Jacob Steinsland Kvarven (Hans Jacob Nesheim fra 83), Robert Kiing, Simon Colina Dominiguez (Ergelst Shala fra 61), Sixten Dalen Jensen, Andreas Endresen (Sander Lorentz fra 89), Martin Christian Kuittinen (Emmanuel Kisaruko fra 83)

---

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!