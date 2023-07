Uenighet mellom Lyn og Kjelsås

Det har vært klart en liten stund at kampen mellom Kjelsås og Lyn ikke blir spilt som normalt lørdag 15. juli. Med under to uker til den oppsatte datoen er klubbene fortsatt ikke blitt enig rundt når denne kampen blir spilt. Kampen mellom disse lagene ble utsatt på grunn av Kjelsås sin kvartfinale i cupen mot Raufoss. Opprinnelig var det kun to dager mellom denne kampen, og til Lyn skulle stått på andre siden.

Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen er bestemt på hva Lyn sitt ønske er.

– Vi har sagt at vi ønsker å spille denne kampen søndagen, altså dagen etter den egentlige oppsatte datoen, forteller Jan Halvor Halvorsen til Dagsavisen onsdag.

Den dagen mener Kjelsås-trener Eivind Kampen det ikke kommer til å bli spilt noen kamp på Grefsen stadion.

– Den dagen Lyn kommer med er det helt umulig å få spilt kampen på, dette fordi det er satt opp sommerpause i PostNord-ligaen fra og med den søndagen. Da har mange av oss dratt på ferie, sier Eivind Kampen til Dagsavisen onsdag, og kommer med Kjelsås sitt ønske.

– Datoen vi har foreslått til NFF er helgen 9–10 september for da er det lagt inn en åpen helg for spill, og vi vil bruke den til å spille mot Lyn da.

Saken fortsetter under bildet.

Eivind Kampen ser helst at seriekampen mot Lyn blir spilt i september. (Haakon Thon)

Vil ikke miste begge frihelgene på høsten

Dette er imidlertid ikke en dato Lyn ønsker å bruke. Vestkantklubben har allerede fått én kamp utsatt denne sesongen. Bortekampen mot Brattvåg, som skulle vært spilt i helgen, ble utsatt fordi flyet til Lyn aldri kom seg vestover.

Den kampen har blitt omberammet til 15. oktober. Det betyr at Lyn allerede har mista én av de to frihelgene på høsten.

– For oss passer det dårlig at vi mister nok en frihelg. Vi skulle helst sett at det forble spillefri for oss der. Det hadde vi trengt, sier Halvorsen.

– Skjønner at Lyn vil møte oss nå

Selv om det er uenighet mellom lagene om når kampen skal spilles så er det likevel ikke noe de to trenerne bruker veldig mye energi på.

– Vi spiller kampen når den blir satt opp, og får ikke gjort så mye med dette, forteller begge lags trenere.

Kampen forstår hvorfor Lyn ønsker å spille kampen dagen etter den oppsatte dagen.

– Jeg skjønner godt hvorfor Lyn vil møtes oss i denne perioden. Vi er inne i et tøft kampprogram, så det er lett å forstå forteller han.

Lagene har ut uken for å bli enige om ny dato. Om dem ikke blir enige så bestemmer NFF hvilken dag denne kampen skal bli spilt.