Jones El-Abdellaoui om Vålerenga-hverdagen: - Det var tøft i starten

Jones El-Abdellaoui har kun to innhopp for Vålerenga sitt førstelag så langt denne sesongen, men unggutten har rukket å markere seg. Blant annet skåret han VIFs eneste mål hjemme mot Bodø/Glimt i 1–3 tapet. Etter det har han vært henvist til benken tross en trøblete periode for gutta fra Valle.

El-Abdellaoui har fått det meste av kamptrening for Vålerenga 2 hvor han har spilt tre kamper denne sesongen. På de tre kampene har han skåret seks mål.

Ønsker å vise seg fram.

Spissen innrømmer at de kampene han får gjennom Vålerenga 2 er til stor hjelp for sin vei videre.

– Det hjelper for min utvikling videre at jeg kan spille kamper. Der kan jeg spille på meg selvtillit. Derfor er det viktig at vi har det laget i andredivisjon, forteller Jones El-Abdellaoui til Dagsavisen etter tirsdagens trening på Intility.

Han er klar på at han kommer til å gi alt, og spille så mye det krever av han på andrelaget, om det er det han får beskjed om. Onsdag tar de imot Vard Haugesund på Intility. Mange minutter der, betyr mindre sannsynlighet for minutter borte mot Tromsø på søndag. Men tirsdag ga han uttrykk for at han nok vil bli spart for andrelagskampen denne uka.

– Sånn det ligger an nå skal jeg ikke spille kampen mot Vard-Haugesund, men om jeg får beskjed om å spille så må jeg bare gjøre det beste ut av det.

Men det er A-lagsminutter, og kamper han ønsker seg mest, og 17-åringen innrømmer at han syns det er utfordrende å ikke få mer tillit for førstelaget.

– Jeg spiller ikke så mye annen fotball enn for andrelaget, men jeg har vist tidligere i sesongen at jeg er i en god scoringsform, og da er det deilig å kunne vise at jeg fortsatt kan å score mål, forteller unggutten.

Og kanskje er en ung, fremadstormende spiss noe VIF kunne hatt godt av. Det har i hvert fall ikke gått på skinner for laget den siste tiden, og Jones forteller at det har preget dem.

– Det har vært en tung start på sesongen hvor det har vært mye som har skjedd i og rundt klubben. Dette har tatt fokuset vårt litt vekk fra fotballen.

Trekker fram de eldre på laget





Torgeir Børven trekkes frem av Vålerenga-unggutt. (Jørn H. Skjærpe)

Han selv er imidlertid klar over at det er mye å lære, og han er fornøyd med at han har noen rutinerte spillere å se opp til, og trekker spesielt fram én.

– Jeg får mye tips fra de mer rutinerte spillerne, og dem gir meg tips som gjør at jeg utvikler meg som fotballspiller. Det er veldig viktig å ha noen rutinerte spillere på laget som Strandberg og Børven. Spesielt Torgeir, som spiller min posisjon, hjelper meg mye med tips, forteller El-Abdellaoui.

For det er en forskjell mellom å spille andrelagsfotball, kontra eliteserien. Overgangen mellom førstelaget og andrelaget var utfordrende i starten innrømmer han.

– Det er rart i starten å skulle gå ned å spille med andrelaget, men nå er det mer en vanesak hvor det er sjefene som bestemmer. Så jeg må bare gjøre det beste ut av enhver mulighet. Hvordan skal jeg klare å prestere på førstelaget om jeg ikke klarer det for andrelaget, sier Jones spørrende.

Fordeler og ulemper med lag i 2. divisjon

Jan Frode Nornes under tirsdagens trening. (Sebastian Grendar)

Det er også knyttet litt spenning til hvor mange minutter Omar Bully får i onsdagens 2. divisjonskamp. Den talentfulle dribleren kom fra Grorud før sesongen, men har ennå ikke fått prøve seg for A-laget i en tellende kamp.

VIFs midlertidige trener Jan Frode Nornes forklarer litt om hvordan de tenker når de velger ut hvilke spillere som skal representere andrelaget, og hvem som skal ha fullt fokus på A-laget.

– Når det kommer til laguttaket og hvem som kan være med å spille for Vålerenga 2 så er det Joacim Jonsson og teamet mitt som tar en samlet vurdering, hvor vi tar høyde for det tøffe kampprogrammet som er fremover, forteller Vålerenga Jan Frode Nornes til Dagsavisen etter tirsdagen trening.

Nornes mener det ikke er bare positiv å ha et andrelag så høyt oppe i ligasystemet.

– Det er fordeler og ulemper med det å ha et andrelag som er 2. divisjon. Det første er det med prioritering, så noen ganger så stiller vi mye bedre lag enn andre, og dette kan skape en liten urettferdighet i ligaen. Fordelen er at det er fantastisk arena for unge spillere som vi har masse av å kunne vise seg fram i en såpass høy liga som PostNord-ligaen er, avslutter VIF-trener Jan Frode Nornes.

