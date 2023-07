VIFs trenerjakt: - To uker, to måneder eller to år

Vålerengas jakt på ny hovedtrener følges med intens interesse fra klubbens omgivelser og mange vil inn i Joacim Jonssons hode.

Det er han som styrer prosessen, det er styret ved styreleder Tuva Ørbeck Sørheim som tar den formelle avgjørelsen.

– Hva er tidsperspektivet nå, Jonsson?

– Vi skal ha den beste treneren som passer Vålerenga best, det kan ta to uker, to måneder eller to år, sier Joacim Jonsson til Dagsavisen.

Nornes må ha fokus

Det siste tror vi ikke ham helt på, men arbeidet pågår ganske intensivt samtidig som vikartrener Jan Frode Nornes må ha hundre prosent fokus på neste kamp og de spillerne som er på feltet.

– Hvor interessant er en trenerjobb i Vålerenga?

– Den er stor. Vi får mange henvendelser, både fra trenere direkte og fra agenter, sier Jonsson, som sier han har en lang liste med kandidater, men alle vet hvordan fotballens stollek fungerer.

Forutsetningene kan endre seg fra dag til dag.

[ Jan Frode Norns om overtidssmellen mot Viking ]

Lista endrer seg

Før helgen anså mange Henning Berg som en av favorittene til å overta jobben, men i helgen sa han ja takk til tilbudet fra Stockholmslaget AIK og deres norske sportssjef Thomas Berntsen.

AIK er i en lignende situasjon som Vålerenga. Etter en svak sesongstart måtte treneren (Andreas Brännström) gå og supporterne raser.

Joacim Jonsson får foreslått navn fra alle kanter og på sosiale medier flyter det over av meninger.

For det er mange ledige navn der ute: Kjetil Rekdal, Ole-Gunnar Solskjær, Leif-Gunnar Smerud, Tom Nordlie, Tor Ole Skullerud, den nevnte svensken og en lang liste med andre navn med kjente og ukjente. Det er antakelig herfra den neste treneren kommer.

Her hjemme har Nordstrand-trener Thomas Holm lansert seg sjøl og mange VIF-supportere peker på Pa Modou-Kah, nå trener i amerikanske MLS, som i Dagsavisen har fortalt hvor viktig Vålerenga er for han som klubb.

Joacim Jonsson vil som ventet ikke kommentere enkeltnavn, men den klubben lander på må ha et godt og konstruktivt arbeid med sportssjefen.

[ Gledeligste gjensynet i VIF denne sesongen ]

Tøffe kamper

Mens jakten pågår er det kritisk viktig for Vålerenga at laget fungerer. 1–2 tapet for Viking på overtid lørdag ble en ny knyttneve. Nå venter formlaget Tromsø borte, kvartfinale i cupen mot Brann og så Molde på Intility i de tre neste kampene i løpet av to uker. Samtidig er supporter-misnøyen betydelig mot klubbens ledelse.

Vålerenga vinner ikke serien i år, men cuptriumf og påfølgende Europaspill er fullt mulig.

For to uker siden var Jonsson i Afrika og varsler at en ny 18-åring fra Nigeria kommer på prøvespill om kort tid.

På annetlaget får spillere som Vitinho og Omar Bully mer og mer spilletid og søndag var Christian Borchgrevink i gang igjen etter langt skadefravær. Dette er i hvert fall positive nyheter for klubben.

– Det er positivt at flere melder seg på nå, men man må fortjene en plass i A-laget. det skal vøre tøff konkurranse, avslutter Joacim Jonsson, som ikke hadde forestilt seg at hans første hele sesong i Vålerenga skulle bli så vanskelig.

[ Kommentar: Vondt, verre, VIF ]

[ Å spille for Vålerenga? - Umulig! ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

–

FAKTA

VIFs trenere siste ti år:

Dag-Eilev Fagermo 2020–2023

Ronny Deila 2017–2019

Kjetil Rekdal 2013–2016

Martin Andresen 2008–2012

---