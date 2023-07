Trenerjakten i Grorud: - Jeg er rett mann

Grorud har slitt med å få resultantene på sin side den siste tiden, og etter fire strake kamper uten seier ble Jonas Rygg kastet på dør. Den midlertidige treneren, Andreas Alrek, har heller ikke klart å snu trenden, og står uten seier på sine første tre.

Neste mandag møter de VIF 2, og før kampen skal klubben bestemme seg for veien videre.

Endringer i spillertroppen

– Vi skal ha et styremøte før kampen mot Vålerenga mandag tiende juli, der vi skal gå gjennom hvordan utviklingen har vært, og se på hva vi gjør på trenersiden, forteller styreleder i Grorud fotball Richard Pedersen til Dagsavisen.

Styret ønsker å gjøre minst mulig endringer i og rundt laget.

– Vi ønsker nå å få litt stabilitet rundt laget slik at vi kan jobbe sammen som en gruppe, men det er ikke sikkert at Andreas blir værende som trener, fortsetter Pedersen.

Styreleder Richard Pedersen (til høyre) holder kortene tett til kroppen (Frode Englund/Grorud IL)

Pedersen ser likevel positive takter etter at Andreas Alrek tok over som Grorud-trener.

– Vi ser endringer i spillertroppen etter at Andreas kom inn. Jeg tror om vi får en scoring så kommer ketsjupeffekten og vil føre til flere seiere og poeng. Vi skaper mer enn nok sjanser til å vinne kampene, men det mangler bare det siste lille foran motstanderens mål.

– Jeg er rett mann

Også Alrek selv mener han ser en positiv endring i spillertroppen fra han tok over, og fram til nå.

– Det har vært en god respons i spillergruppa etter at jeg tok over. Hvor gutta bruker mer tid på Grorud og henger med laget både før og etter treninger. I tillegg så er det en mye større go i laget, og spillerne ser at dersom de gjør jobben 100 prosent så har de en sjanse til å kunne starte den neste kampen, forteller Andreas Alrek til Dagsavisen.

Alrek selv mener Grorud må gå tilbake til røttene, og finne seg selv igjen.

– Vi må finne tilbake til identiteten til Grorud, som er arbeiderklassefotball. Det vil si at vi må komme tilbake til når vi jobba steinhardt med kynisme, også får vi krydre litt med angrep når det er behov for det.

Og han er ikke i tvil om at han kan bringe Grorud dit igjen;

– Jeg er rett mann for denne jobben.

Og fortsetter:

– Det vi trenger nå det er å lande, det har vært mye utskiftninger i det siste, nå trenger vi litt stabilitet og derfor mener jeg at jeg er rett mann for dette, konstaterer Andreas Alrek.





Dagsavisen har vært i kontakt med Grorud sin daglig leder Mats Thyli, men han ville ikke uttale seg om situasjonen.

---

FAKTA

Grorud sin neste kamp er 10 juli hjemme mot VIF 2

---