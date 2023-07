Oslo kommune snur – Lyn får bane med gummigranulat

– Det betyr ekstremt mye for oss. Det har vært en stor bekymring, sier styreleder Line Fiskerstrand Blekeli i Lyn Fotball til NTB.

Oslo-klubben har lenge vært omfattet av Oslo kommunes stramme grep om utfasingen av gummigranulat til et fyllmateriale uten plast. For snaut to uker siden ble vedtaket om underlaget på Kringsjå omgjort av opposisjonen i bystyret, og klubben får nå lov til å legge gummigranulat likevel. Før det var alternativet kork.

Lyn har hatt utfordringer med underlaget på Kringsjå i flere sesonger. Åtte av hjemmekampene til Lyn er til nå i år blitt spilt på Groruds hjemmebane.

Økte kostnader

Et underlag med kork ville også gjort det dyrere for klubben.

– Utgiftene til oppvarming er veldig kostbare i seg selv og ville blitt markant økt. Vi vet at baner med korkfyll krever dette for å kunne holdes spillbar, sier styrelederen.

– Dette er en kostnad som vil tilfalle den enkelte klubb, og for vår del kunne det medført at vi måtte stenge banen. Noe som ville gått utover både toppserielaget, men like mye barn og ungdom. Det er noe vi for enhver pris vil unngå, sier Blekeli.

Blekeli håper underlaget er ferdig til oktober. Lyn har tre hjemmekamper igjen etter 1. oktober.

Lyns toppserielag er på 7.-plass med fem poeng ned til Avaldsnes på nedrykksplass.

Vil ha nasjonal plan

I april stemte en EU-komité fram et forbud mot tilsatt mikroplast i blant annet kunstgress. Det er enighet om at overgangsperioden vil være på åtte år etter at forbudet trer i kraft.

Saken er ikke 100 prosent avgjort. EUs medlemsland i ministerrådet og EU-parlamentet har tre måneder på seg til å komme med innvendinger dersom de vil endre beslutningen.

– Vi har alle et særskilt ansvar for å sikre at vi innretter oss etter påbudet fra EU med et mer miljøvennlig fyll. Men det kan ikke være opp til den enkelte klubb å sørge for dette, her må det være en nasjonal og bærekraftig plan for hvordan vi skal innrette oss fremover for å imøtekomme dette kravet som selvsagt er helt nødvendig, sier Blekeli.

