Spilte for første gang på 18 måneder da VIF 2 vant

12. desember 2021 spilte altså Christian Dahle Borchgrevink hele kampen mot Kristiansund borte, i en kamp der backen lagde straffe da VIF tapte 1-2. Siden den gang har han ikke vært å se i en offisiell kamp.

For siden desember 2021 har høyrebacken slitt voldsomt med en bruskskade i høyre kne, og i april i fjor opplyste klubben at 1999-modellen hadde gjennomført en vellykket operasjon. VIF skrev da på sine hjemmesider at legene fant en beinbit under operasjonen som de mente var grunnen til smertene.

VIF skrev videre de da at «sjansene for at han kan spille fotball denne sesongen, og mye tidligere enn antatt, er stor». Det skjedde dessverre ikke - hele 2022 gikk uten Dahle Borchgrevink, for backen måtte operere på ny på høsten i fjor - i samme kne.

Her er Christian i et møte med Dagsavisen i november 2022. (Jørn H. Skjærpe)

Han begynte opptreningen i Marbella på vinteren og uttalte da at han hadde et mål om å returnere til matta igjen i sommer. Og det har han gjort, for 2. juli 2023 blir en merkedag for backen. Det var da han igjen kunne snøre på seg fotballskoene og spille en offisiell kamp.

God start fra backen

Søndag var det altså duket for en etterlengtet retur for høyrebacken, som startet oppgjøret på Intility Arena mot Ørn Horten med draktnummer 4 på ryggen. Og allerede etter tre minutter viste backen seg frem, da han fikk ballen høyt i banen. Borchgrevink fikk slått inn, men i feltet plukket Ørn-keeper Kristoffer Solberg ballen.

Like etter kom han på et skikkelig sugende løp og fikk ballen nede ved dødlinja. Han slo inn i boks på første touch, men igjen var Solberg med på notene.

27 minutter var spilt da backen igjen sto bak det VIF skapte. Han slo inn og fant Torgeir Børven, men indreløperen headet rett på keeper - og var i offside.

Tverrligger fra Ørn og VIF-scoring

Men det var Ørn Horten som skapte kampens klart største sjanse etter 36 minutter. Frank Bamenye kom rundt på høyre og slo ut 45. Der kom

Likevel var det VIF som tok ledelsen, to minutter senere. Vitinho slo en perfekt corner inn i boks og fant Aleksander Hammer Kjelsen, som raget høyest i boks og stanget ballen på utsøkt vis i krysset til 1-0.

Samme mann headet inn et nytt mål like før pause, men denne gangen fikk VIF frispark mot seg etter en duell inne i boksen. Dermed sto det 1-0 til pause.

To raske mål

Borchgrevink gikk som planlagt ut til pause og inn kom Adrian Kurd Rønning. Og VIF startet 2. omgang som de avsluttet 1. omgang - med mål. 49 minutter var spilt da Max Bjurström dro seg inn i Ørn-boksen etter flotte kombinasjoner. Han spilte ut venstre til Dicko Eng, som skjøt på mål. Skuddet ble stoppet, men på returen dukket Bjuström opp og kranglet ballen i mål med hodet til 2-0.

2-0-ledelsen varte dog ikke lenge. Rundt 60 sekunder etter Bjurströms mål reduserte gjestene til 1-2. En corner havnet i beina på Bamenye, som skjøt fra 16 meter. Ballen gikk via foten til Gustav Helling og i mål. VIF-spillerne ropte for offside, men for døve ører.

Timen var spilt da VIF 2 fikk en gigantisk mulighet til å øke til 3-1. Dicko Eng skjøt fra 25 meter og ballen endret retning. Solberg i Ørn-buret ble tatt på feil bein og ballen så ut til å trille i mål, men på lekkert vis fikk keeperen akkurat forflyttet seg raskt nok til å få en hånd på ballen og slå den ut til corner. Nære!

Avgjørende scoring

Til slutt kom likevel den forløsende 3-1-scoringen. Omar Bully svingte rundt med flere Ørn-forsvarere før han spilte gjennom El-Abdellaoui. Han banket ballen kontant i hjørnet og økte ledelsen til 3-1. Da var det spilt 71 minutter.

Samme mann banket inn 4-1 på straffe på overtid, etter at innbytter William Osnes-Ringen ble lagt i bakken av Solbakken i Ørn-buret.

Dermed endte det med 4-1-seier til Vålerenga 2. Det var lagets første triumf siden de vant 1-0 over Brattvåg 7. mai!

Neste hinder for VIF 2 er Vard Haugesund allerede onsdag. Mon tro hva VIF 2 kommer med da - og om Borchgrevink er med?

Kampfakta

Vålerenga 2 - Ørn Horten 4-1 (1-0)

Intility Arena, 100 tilskuere

Mål: 1-0 Aleksander Hammer Kjelsen (39), 2-0 Max Bjuström (50), 2-1 Gustav Hjelling (52), 3-1 Jones El-Abdellaoui (71), 4-1 El-Abdellaoui (straffe, 94)

Gule kort:

Vålerenga: Jacob Storevik - Christian Dahle Borchgrevink (Adrian Rønning etter 46), Aleksander Hammer Kjelsen, Nils Brunskog, Max Bjurström - Omar Bully (Taha Usman etter 88), Vitinho (William Osnes-Ringen etter 79), Torgeir Børven, Stian Thorstensen, Jacob Dicko Eng - Jonas El-Abdellaoui

