Lyn kan ta ferie etter scoringsfest

Lyns prestasjoner i kvinnenes Toppserie i år har variert fra det begredelige til det imponerende, og mange av scoringene denne lørdagen tilhører siste kategori.

Laget har slitt med uttellingen i kamp etter kamp og fått dårlig betalt. Mot bunnlaget Avaldsnes opplevde de det motsatte.

Effektiv åpning

Lyn scoret på sine tre første sjanser og da var det spilt bare et drøyt kvarter på Groruds kunstgress. Lyn-entusiastene som hadde møtt opp fikk se en drømmeforestilling og årets største seier av et lag som mange, inkludert dem selv, hadde sett for seg mye høyere på tabellen.

Nå handlet det om å komme seg litt vekk fra bunnstriden. Det lyktes de med, og så vil høstsesongen gi mange muligheter til avansement. Laget er jo også fortsatt med i cupen.

Toppscorer uten mål

Det originale med lørdagens festforestilling var at laget scoret fem ganger uten at toppscorer Anna Aahjem kom på lista. Men du verden som hun bidro!

For etter de tre første målene begynte sjansesløsingen til Lyn. Aahjem la opp til flere hundre prosent sjanser som kunne vært utnyttet beste.

Men her får vi nøye oss med målfesten:

Mål etter mål etter mål

1-0: Jenny Røsholm Olsen scorer sitt første mål for sesongen med en smart heading etter at hun har løpt seg fri.

2-0: Iselin Sandnes Olsen setter et frispark hardt og kontant ned i keepers høyre hjørne.

3-0: Kamilla Melgård har løpt seg fri i bakrom og da scorer hun som regel. Så også nå. Hun fikk forøvrig annullert en lignende scoring etter pause.

4-0: Jenny Røsholm Olsen møter en pasning litt utenfor 16-meteren og banker den rett opp i vinkelen. Dagens knallperle!

5-0: Selma Hernes er smartest i feltet og kommer på scoringslista.

6-0: Røsholm Olsen fullfører sitt hat trick når hun blir frispilt alene med keeper.

Siden registrerte vi to skudd i stengene og avslutninger like utenfor av et Lyn-lag som var i sprudlende spillehumør.

Avaldsnes og deres rimelig profilerte trener John Arne Riise blir liggende sist på tabellen etter dette, men på samme poengsum som Arna-Bjørnar.

Den følelsen skal de ta med seg inn i den lange sommerferien. For neste kamp spilles ikke før lørdag 26. august, mot Brann i Bergen.

---

FAKTA

Toppserien kvinner lørdag, 17. serierunde (siste før ferie):

Lyn – Avaldsnes 6–0 (4–0)

Grorud Arctic kunstgress: 213 tilskuere.

Mål: 1–0 Jenny Røsholm Olsen (5), 2–0 Iselin Sandnes Olsen (12), 3–0 Kamilla Melgård (16), 4–0 Jenny Røsholm Olsen (42), 5–0 Selma Hernes (58), 6-0 Jenny Røsholm Olsen (62)

Dommer: Abdulhadi Al-Fahad, Ekholt BK.

Gule kort: Selma Løvås, Avaldsnes.

Lyn: Sandra Rød Ask - Maria Fink, Trine Skjelstad Jensen, Iselin Sandnes Olsen - Josefine Brikelund (Emma Helstad Amundsen fra 79), Kristin Holmen, Selma Hernes (Cornelia Fladberg fra 89), Anna Linnea Palm (Una Søyland fra 55) - Kamilla Melgård (Emilie Ludvigsen fra 89), Jenny Røsholm Olsen (Miriam Mjåseth fra 79) - Anna Aahjem.

Øvrige resultater lørdag: Røa - Rosenborg 0-3, Åsane - Stabæk 1-3. Senere kampstart: Arna-Bjører - Brann.

Spilt fredag: LSK Kvinner - Vålerenga 2-0.

---