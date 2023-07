Dårlig start ødela for Skeid: - Vi kan ikke slippe inn fire

: NORDRE ÅSEN (Dagsavisen). Den første omgangen ble som ventet tung for Skeid-gutta mot et sterkt Sogndal-lag. Gjestene kom ut og presset Skeid hardt i den første omgangen hvor Skeid hadde mer enn nok med å bare holde unna de første 20 minuttene.

De første 13 kampene i årets OBOS-ligaen har kun gitt ti poeng og to seiere. De er tre poeng bak trygg plass med en kamp til gode etter dagens kamp.

Den andre omgangen den ødela mye av seiersmulighetene til hjemmelaget denne lørdags ettermiddagen. Skeid slipper inn to mål før det var spilt fem minutter av den andre omgangen og da var det en bratt motbakke for Gard Holme sitt mannskap. Selv om Skeid reduserte to ganger så var de aldri i nærheten av å true Sogndal sine tre poeng.

Positiv tendens

Det var en frustrert Gard Holme som møtte Dagsavisen etter kampslutt.

– Du kan ikke slippe inn fire mål før vi begynner å spille fotball. Planen var at vi skulle ligge lavt og kompakt, men vi kan ikke slippe løs spillere med en god skuddfot alene og upresset innenfor 20-meter, da blir vi straffet, sier Skeid-treneren til Dagsavisen.

Holme ser en positiv tendens i andre omgang.

– Vi er mye bedre i angrep etter pause. Hvor vi bare møter ball og spiller bakover i første omgang, er vi mye mer fremover rettet og flytter ballen og beina mye bedre og skaper farligheter mot et så godt lag som Sogndal, sier han.

Viktig endring

Endringen som ble gjort i pausen var en faktor for at det ble skapt flere farligheter i andre omgang.

– Vi endrer fra fem bak til fire og får en ekstra angrepsspiller. Dette gjør at Hoven får litt mer hjelp på topp, og Hoven og Buduson spiller veldig bra sammen. Vi har heller valgt å tette hjemover før vi skal tenke på å score, derfor valgte vi å spille med fem bak og en på topp.

Holme ser positiv på siste kampen før sommerpausen tross svake resultater den siste tiden.

– Det er en god mulighet til å få med seg poeng, så det er bare å komme seg tilbake på hesten igjen mot Åsane neste søndag. Det blir en ren bunnkamp mellom de to svakeste lagene i OBOS-ligaen.

Etter en skremmende start på andre omgang klarte Skeid å løfte seg og få litt mer kontroll i de bakre rekker og skapte noen sjanser til å få to scoringer, men det mangler litt på siste delen.

Ulrich Ness runder elegant Sogndal sin målvakt og scorer. (Vidar Ruud)

Målrik kamp

0–1: Kommer i ettertrykket av en corner hvor Skeid ikke får klarert helt og sprekker opp og skuddet kommer utakbart for Skeid-målvakt Simen Nilsen fra utenfor 16-meteren.

0–2: Sogndal gjenvinner ballen høyt og Jonsson smeller til og bøyer den i lengste hjørne, nok en gang utakbart for målvakt Nilsen

0–3: Ballen blir slått inn i Skeid sin 16-meter og Sogndal sin Vladimar Ingimundarson får tatt ballen ned og snudd seg og fikk satt inn Sogndal sin tredje for dagen.

0–4: Ballen blir nok en gang slått inn, men på det fjerde målet var det på tvers langs bakken og ballen blir satt konstant ned tilbake der ballen kom fra.

1–4: Perfekt utført kontring som Ulrich Ness avslutter iskaldt da han blir spilt igjennom og runder Sogndal sin sisteskanse Renze Fij og setter den enkelt inn i det åpne målet.

2–4: Innbytter Johnny Buduson finner ballen etter en heldig sprett så får han åpent inn alene med keeper og lot seg ikke be to ganger og setter den kontant i nettet.

Med tapet ligger nå Skeid for første gang helt sist på tabellen med 32 innslupne mål, ingen har verre målforskjell i denne ligaen.

---

FAKTA

OBOS-Ligaen runde. 14

Skeid-Sogndal (2–4)

Nordre Åsen kunstgress: 762 tilskuere.

Mål: 0–1 Jónatan Ingi Jónsson (27), 0–2 Jónsson (36), 0–3 Valdimar Ingimundarson (46), 0–4 Andreas Hoven (50), 1–4 Ulrich Ness (55), 2–4 Johnny Buduson (75).

Dommer: Christian Moen, Løvenstad.

Gult kort: Per-Magnus Steiring, Skeid, Andreas van der Spa, Sogndal.

Skeid (3-2-3-2): Simen Vidtun Nilsen – Tage Johansen, Per-Magnus Steiring, Hayder Altai (Fredrik Flo fra 90.) – Henning Andresen (Johnny Buduson fra 45.), David Hickson – Bendik Rise, Torje Naustdal, Ulrich Ness (Andreas Stensrud fra 75.) – Kristoffer Hoven (Erik Nordengen fra 76.), Marcus Melchior (Emil Tjøstheim fra 76.).

Sogndal (4-3-3): Renze Fij – Andreas Hoven, Andreas van der Spa, Daniel Arrocha (Per-Egil Flo fra 63.), Martin Sjølstad – Kristoffer Nessø (Mansour Gueye fra 90.), Isaac Twum, Kasper Skaanes – Jónatan Ingi Jónsson (Andreas Kalstad fra 79.), Valdimar Ingimundarson (Endre Kupen fra 79.), Sondre Ørjasæter (Joakim Berg Nundal fra 64.).

Øvrige resultater: Jerv- KFUM Oslo 4-3, Kristiansund-Hødd 4-0, Mjøndalen-Moss 1-2, Sandes Ulf-Åsane 3–3

Spilles søndag: Bryne-Raufoss, Fredrikstad-Ranheim, Kongsvinger-Start

---