Antiklimaks for Vålerenga: – Vi er ikke skarpe nok

INTILITY ARENA (Dagsavisen): – Det er fryktelig skuffende å stå her nå, sier Jan Frode Nornes i møte med Dagsavisen etter kampen. Han anså Viking som en ideell motstander med tanke på at siddisene spillemessig ligner på Stjørdals-Blink. Innledningsvis så det ut som en forlengelse av cupoppgjøret der de kongeblå vant 5–0. Sjansene ble misbrukt, i stedet viste Viking nådeløs effektivitet, også i det siste overtidsminuttet da Vålerenga ble tatt på senga.

– Etter utligningen er vi laget som presser på og skal stikke av med alle tre poengene, i stedet sover vi på en femmeter og gir det vekk, sier Nornes.

Misbrukte sjansene

Med hurtig angrepsfotball og en rekke store sjanser burde Vålerenga scoret og tatt ledelsen i løpet av de første ti minuttene. Daniel Håkans fikk et par og Vegar Eggen Hedenstad dundret ballen i stanga. I stedet viste Viking ekte effektivitet på sin første og eneste sjanse i førsteomgang.

– Det er nok av sjanser, men dette har vært problemet i hele år egentlig. Vi må bli mye tøffere i boksspillet og ta vare på sjansene våre. Skarpheten mangler. De tar så ledelsen ut av ingenting, sier treneren.

Da hadde det gått 20 minutter og helt fram til Strandbergs utligning var det en frustrerende kamp for VIF. Vikings defensive struktur, og til dels uthaling av tid, gjorde det vanskelig for Vålerenga å i det hele tatt komme til sjanser. Seedy Jatta hadde en god mulighet etter innlegg tidlig etter pause, men det var også det nærmeste før Magnus Bech Riisnæs traff godt etter 80 minutter. Til tross for mye ballinnehav, en god del på Vikings banehalvdel, stoppet det før man kom til avslutning. Kombinasjonsspillet hadde tendenser, men dårlige pasninger og timing ødela.

– Man vinner ikke fotballkamper av å ha mye ballbesittelse. Vi må jobbe med spillet på siste tredel, komme til flere skudd, være gjennombruddshissig, komme til langt flere innlegg og være griske med ballen, sier Nornes.

Fant momentum

Da laget heller gikk for å skyte fra distanse skjedde det noe. Bech Riisnæs skudd etter 81 minutter var det første på mål i hele andreomgang og den påfølgende corneren førte til straffesparket. Etter utligningen lignet det igjen på kampbildet i åpningsminuttene der Vålerenga kjørte på offensivt.

– Det er frustrerende at vi ikke finner veien på slutten. Vi skaper absolutt nok til å vinne. Jeg har en god sjanse som jeg ikke tar. Det er frustrerende, sier Magnus Bech Riisnæs til Dagsavisen.

Også Torgeir Børven fikk en stor sjanse alene med keeper. Det luktet mål i hvert eneste av Vålerengas angrep i sluttminuttene, men så endte det altså med et stort antiklimaks.

– Det viktigste i fotball er å score mål. Vi produserer nok av muligheter, men det går på dyktighet, og litt flaks. Dette er ting vi må jobbe med på feltet. Det er det som mangler for at vi skal plukke poeng. Det er mange ting å ta tak i, sier Jan Frode Nornes.

Fortsetter med 4-3-3

Men formasjon ser han ikke noe grunn til å endre. Magnus Bech Riisnæs ble drillet sentralt på midten under gårsdagens trening, men i dag lå han som indreløper til høyre for en Petter Strand i sekserrollen. Henrik Bjørdal lå som den andre indreløperen, til venstre, og de to vandret mye, særlig opp i mellomrommet.

– Planen er at vi skal fortsette med det. Jeg har ikke hørt noe annet, sier Bech Riisnæs.

– Nei, formasjon er ikke grunnen til at vi ikke tar poeng. Sånn som vi står kampen burde vi tatt poeng, avslutter Jan Frode Nornes.

Neste sjanse til å reise kjerringa blir i Tromsø 9. juli.

---

Kampfakta

Eliteserien lørdag 1. juli

Vålerenga – Viking 1–2 (0–1)

Intility Arena, 5. 401 tilskuere (8. 977 solgte billetter)

Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier IL

Mål: 0–1 Lars-Jørgen Salvesen (19.), 1–1 Stefan Strandberg (85., straffe), 1–2 Niklas Sandberg (90. +6)

Gule kort: Fredrik Oldrup Jensen, Simen Juklerød, Mohamed Ofkir, Vålerenga. Patrick Yazbek, David Brekalo, Djibril Diop, Zlatko Tripic, Viking.

Rødt kort: Fredrik Oldrup Jensen, Vålerenga.

Vålerenga:

Magnus Sjøeng – Vegar Eggen Hedenstad, Stefan Strandberg, Fredrik Oldrup Jensen, Simen Juklerød – Petter Strand, Magnus Bech Riisnæs (Leonard Zuta fra 90.), Henrik Bjørdal – Daniel Håkans (Filip Thorvaldsen fra 64.), Seedy Jatta (Torgeir Børven fra 64.), Mohamed Ofkir (Jacob Dicko Eng fra 76.)

---