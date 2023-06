Magnus Riisnæs i sentral VIF-rolle

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Lørdag spiller Vålerenga sin første seriekamp etter det famøse 0-1 tapet for Strømsgodset 11. juni, som endte med trener Dag-Eilev Fagermos avgang.

Nå har vikartrener Jan Frode Nornes fått en positiv cupopplevelse med laget (5-0 seier borte over Stjørdals/Blink onsdag) og forbereder nå laget på tøffere motstand.

På fredagens trening drillet han en 4-4-2 formasjon med Petter Strand og Magnus Riisnæs som de to sentrale.

Fagermo sverget som kjent til 4-3-3.

En positiv opplevelse

Kampen i Trøndelag ble en positiv opplevelse. Det var spesielt andre omgang Nornes var fornøyd med.

– Vi gjør mye riktig med tanke på gode avstander, høyt balltempo og mye gode bevegelser som fører til at de til slutt sprekker opp og vi scorer fem mål, sier Nornes til Dagsavisen etter fredagens trening.

Det er usikkert om Daniel Håkans og Stefan Strandberg blir klare til lørdagens kamp. Håkans måtte byttes ut mot Blink.

– Vi får se an lørdag om Håkans og Stefan blir klare. Håkans fikk seg en liten kjenning på treningen, og Stefan trenger fortsatt litt hvile etter landskampene, men det er stor sjanse for at begge blir klare, sier Nornes.

[ Vitinho-endring i VIF ]

Riisnæs har tillit

Magnus Bech Riisnæs nyter godt av tilliten denne sesongen. Ettersom Odin Thiago Holm er solgt til Celtic og Fredrik Oldrup Jensen må vikariere som midtstopper, blir det mye spilletid på Riisnæs.

– Alle fotballspillere ønsker jo selvfølgelig å spille og kunne vise seg fram. Men det er ingen selvfølge at jeg skal være fast på midtbanen, så jeg må bare fortsette å jobbe både i gymmen og ute på banen, sier Riisnæs til Dagsavisen.

I likhet med trener Jan Frode Nordnes trekker Riisnæs fram andreomgangen i Trøndelag som solid.

– Da spiller vi virkelig bra fotball, og den følelsen vi hadde etter den omgangen tror jeg blir veldig viktig å ta med seg videre. Det å spille god fotball er det Vålerenga skal være kjent for og det må vi bygge videre på, avslutter han.

[ Mathias Emilsens tanker om Vålerenga ]

Gladmelding til VIF-fansen

Jan Frode Nornes forventer en tøff kamp mot Viking, som har startet sesongen bra. Men onsdag måtte Stavanger-laget gjennom en tøff cupkamp mot Raufoss, som endte med ekstraomganger og Raufoss-seier etter straffespark.

– Stjørdals-Blink og Viking spiller veldig lik type fotball, og da var det positivt at vi spilte mot Blink på onsdag, sier Nornes, som også får med en reell forsterkning i stallen.

– Seedy Jatta er tilbake fra U21-EM og er klar til å spille på lørdag. Jatta blir spilleklar så får vi bare se hvor lenge han spiller, med tanke på at han spilte 60 minutter for Norge på onsdag og har hatt mye belastning den siste tiden, sier Nornes.

PS. I anledning Pride-feiringen i Oslo lørdag vil Vålerenga som klubb ha en egen seksjon i toget før de drar til Intility og kampstart der klokka 18.00.

[ Noor Eckhoff om Lyn, Inter Milan, fluer og Vålerenga ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!