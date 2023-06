Å spille for Vålerenga? - Umulig!

Da er det ikke rart det ble en morsom time med tidligere Lyn-spilleren Noor Eckhoff!

Jenta fra Nordberg i Oslo kom akkurat IKKE med i den norske VM-troppen, men lover å kjempe for en plass i neste mesterskap.

For når man bare er 23 år og har rukket å spille toppfotball i Norge, Australia, Sverige og Italia ligger det utvilsomt et potensial der. For hennes norske lagvenninne i Inter Milan, Anja Sønstevold kom med.

Bygget opp Lyn

Eckhoff ble tatt med i den første landslagstroppen etter at Hege Riise overtok som landslagssjef, men hun innser at konkurransen om de offensive plassene på laget er knallhard.

En av dem er eksempelvis hennes tidligere lagvenninne fra Lyn, Frida Maanum, som nå gjør en stor karriere i Arsenal.

– Ja, deter kjempegøy å se hennes utvikling og det er vel til den engelske ligaen jeg egentlig vil. Der spiller de mer fysisk enn i Italia.

– Er det pinglete fotball i Milano?

– De legger seg jo ned til og med på trening!, utbryter hun.

Trikkeligaen er en podkast fra Dagsavisen om oslofotball. Den kan høres på Apple Podcasts her, på Spotify her, eller der du vanligvis finner podkaster. I tillegg kan du høre den i spilleren under:

Fra Koll til Inter

Tegneserieboken "Noor blør for drakta" springer ut fra Instagram-kontoen til Noor Eckhoff, der hun begynte å legge ut striper for to år siden. Illustrasjon: Strand forlag (NTB kultur)

Nå er hun hjemme på ferie og mange har sikkert fått med seg at hun har turnert hos flere TV- og radiostasjoner for å fortelle om sin tegneseriesuksess fra fotballmiljøet.

Tegneserier egner seg dårlig i Dagsavisens podkast-studio, så her det ble mest fotball. Men hun forteller om hvordan denne hobbyen er til mental hjelp til å frigjøre hodet og gå inn i sin egen boble, bokstavelig talt. Og kanskje det blir mye mer enn en hobby etter hvert.

Men som trikkeliga-entusiaster må vi tilbake til Lyn, der hun var med å spille laget opp fra ingenting til en etablert plass i Toppserien i det forrige tiåret. Hun tok sine aller første fotballspark i bydelsklubben Koll, nærmeste naboen til Lyn, men den klubben er jo mest kjent for volleyball.

I Lyn fikk hun være med å bygge opp et lag som etter hvert tok steget opp til høyeste nivå. Hun debuterte på A-laget som 15-åring.

Og vi minner henne på at denne uka var det åtte år siden hun scoret sitt første mål på landslaget (U15).

– Er det åtte år siden!!! Det er ikke mulig. Jeg husker den. Jeg skrudde en corner rett i mål.

Scoringen kom i et 1–2 tap for Tyskland og kampen ble spilt i Kolding i Danmark.

[ Lyn-treneren etter seieren over VIF2 ]

Italiensk kultur

Norsk proffspill i Italia var lenge ødemark for norske spillere, men nå har eksporten vært stor både for kvinner og menn.

Denne uka ble det klart at en annen av hennes tidligere lagvenninner i Lyn, Camilla Linberg, går fra Como til Rosenborg.

Hun beskriver levende fotballivet i Milano, men der hun merker kulturforskjellene fra Norge. Som lys og blond får hun litt plagsom oppmerksomhet som hun tar både med humor og alvor.

Det virker som hun synes litt synd på de italienske gubbene.

Verre er det med flueinvasjonen på hjemmebanen deres, Estadio Ernesto Breda. Dette forteller hun levende om i podkasten.

Noor Eckhoff i et plagsomt møte med VIF som Kolbotn-spiller i 2020. (Annika Byrde)

Plagsomme Vålerenga

Men den store spenningen i vår raske time oppstår når hun får mistanke om at programleder Aslaksrud har sympatier for Vålerenga.

– Vålerenga!!! Nei, den pengeklubben kunne jeg virkelig aldri spilt for, sier hun og bryter ut i en fascinerende latter.

Vi minner på at det sa Skeid-spilleren Daniel Braaten også en gang, og vi husker hvordan det gikk.

Karrieren er fortsatt ung, Noor!

– Hvor kommer forresten fornavnet ditt fra. Det er ikke helt vanlig?

– Nei, det har mange spurt om og det er vel så enkelt at foreldrene mine likte litt spesielle navn. Men jeg tror de bare fant det i en navnebok. Broren min heter Pax, forteller hun.

I en internasjonal verden er det i hvert fall lett å plassere henne med et slikt fornavn.

[ Ti mål og mye moro da Lyn-damene avanserte i cuoen ]

Holdt med City

Reisen fra Lyn og Kringsjå til Melbourne, så til Sverige og Eskilstuna (som nærmest gikk konkurs) og så til Milano forteller hvor internasjonalt et fotballiv kan bli. Uansett hvor hun er prøver Eckhoff å utvikle seg sportslig.

– Jeg elsker å trene, og jeg har alltid hatt en drivkraft om å bli bedre enn de rundt meg, sier hun.

Nivået i Inter Milan er ganske likt med andre klubber hun har vært i. Men de har også landslagsspillere fra Italia, Nederland, Sverige og Danmark i troppen.

– Så da var det bittert å se deres mannlige kollegaer tape mesterligafinalen mot Manchester City?

– Nei! Jeg må bare innrømme at jeg holdt med City og Erling Braut Haaland i den finalen, nesten hvisker hun.

Men nå er det ute!

PS. Toppserien har sin siste runde før VM-pausen denne helgen. VIF spilte mot LSK kvinner fredag kveld, mens Lyn møter Avaldsnes i viktig bunnkamp lørdag.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!





---

FAKTA

Navn: Noor Hoelsbrekken Eckhoff

Født: 6. desember 1999 i Oslo.

Klubber: Koll, Lyn (2015-19), Kolbotn (2020), Melbourne City (2021), Eskilstuna (2021-22), Inter Milan (2023-)

Landskamper: 43 kamper på aldersbestemte landslag J15-J19, 19 kamper for U23.

Aktuell: Debutert med tegneserieboka “Noor - Blør for drakta”

---