KFUM Oslo vrir fokus over på serien. To tøffe bortekamper venter

GREFSEN KUNSTGRESS (Dagsavisen): Det så lenge ut til at det skulle blir ekstraomganger på Grefsen stadion i 4. runde, men gutta fra Kjelsås ville det annerledes da Jens Aslaksrud ble spilt igjennom og lobbet elegant over gjestenes sisteskanse to minutter på overtid. Før Rasmus Eggen Vinge fastsatte sluttresultatet til 2–0 for Kjelsås. Dermed ble det slutt på cupdrømmen for Kåffa.

Det var en skuffet KFUM-trener Johannes Moesgaard som møtte Dagsavisen etter kampslutt.

– Fotballen er vond noen ganger. Jeg føler vi følger kampplanen og gjør alt det vi kan, så jeg er mest lei meg på gutta sine vegne. De kjemper på og gjør alt rett, men klarer ikke å få ballen i mål.

Vrient på Grefsen stadion

Moesgaard var fornøyd med innstillingen til spillerne.

– Jeg synes gutta viser en riktig mentalitet og tar ikke lett på oppgaven på noen som helst måte. Jeg synes vi utfordrer Kjelsås mer enn det Stabæk og Jerv gjorde her, så det er jeg fornøyd med.

KFUM-trener Johannes Moesgaard var fornøyd med innstillingen til gutta etter en tøff bortekamp. (Jørn H. Skjærpe)

KFUM innrømmer at det er vanskelig på Grefsen kunstgress.

– Det er noe spesielt med hvordan ballen hopper og spretter og det er en veldig ubehagelig plass å komme til, men vi mangler rett og slett det siste lille i dag.

Planen til KFUM-treneren var klar før kampstart.

– Vi skulle prøve og holde ut det første trykket som alltid kommer her, noe jeg synes vi klarte bra uten at Kjelsås fikk så mange store muligheter. I andre omgang prøvde vi å stå høyere på dem, og presse Kjelsås mer, noe vi klarte til dels. Så jeg er fornøyd med hvordan gutta fulgte kampplanen, sier han.

Ny kamp allerede lørdag

Fokuset til Moesgaard er allerede rettet mot turen til Arendal der Jerv venter i OBOS-ligaen lørdag.

– Jeg er spent på å se hvordan gutta reagerer på dette etter at vi har hatt åtte kamper på rad uten tap også får vi en lite smell her nå. Det blir spennende å se, konstanterer han.

Kåffa-treneren er fornøyd med at det ikke er så lenge igjen til neste kamp.

– At det kommer en kamp allerede om tre dager gjør at vi må rett opp på hesten igjen. Så det blir en mental test for oss om vi klarer å nullstille til lørdag, avslutter Moesgaard.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

---

FAKTA

Neste kamper for KFUM Oslo:

1. juli: Jerv (b)

8. juli: Hødd (b)

Sommerferie

6 august: Åsane (h)

---