Cupaskeladden Kjelsås: 2. runde, 3. runde, 4. runde, kvartfinale, semifinale: Grefsen stadion

Kjelsås er årets cupaskeladd og er eneste gjenværende lag fra nivå tre i cupen. En unik rekke av suksesser på hjemmebane er årsaken. Og skulle laget komme seg til semifinale, spilles også den på knusktørre Grefsen stadion.

I så fall har Kjelsås fått ikke mindre enn fem hjemmekamper på rad i cupen. Skulle de to siste også vinnes, gjenstår bare finalen på Ullevaal stadion for laget som aldri har vært i noen kvartfinale før.

Det er mange NM-titler i langrenn i klubbhuset på Grefsen stadion, men ingen i fotball.

– Det er jo så svært da. Det er jo først og fremst det det handler om. Kvartfinale i NM, liksom. 1300 tilskuere, det er fullstappa her det. Å få lov til å levere det her til slutt – det er et svært øyeblikk. Jeg syns det er svært, jeg syns det, sa en smørblid Eivind Kampen til Dagsavisen etter kampen onsdag kveld.

Maksimal uttelling

Det var før trekningen som endte med at Kjelsås får enda en hjemmekamp (mot Raufoss) og den samme trekningen ga Kjelsås også hjemmekamp i en eventuell semifinale mot vinneren av Molde – Sarpsborg 08.

Større uttelling er det ikke mulig å få for et lag som kun har ett tap på Grefsen stadion siden juni i fjor (Alta i september).

Men så langt vil ikke trener Eivind Kampen tenke foreløpig. Han har mer enn nok med å absorbere seieren over KFUM Oslo, som sikret denne kvartfinaleplassen.

Den lengste reisen de har hatt i årets cup er også den kampen som tok lengst tid: Første rundekampen mot Follo på Ski stadion som endte i straffesparkkonkurranse.

Siden har de dels via velvillig trekning fått alle sine neste cupkamper på hjemmebane. Og i onsdagens trekning etter 4. rundekampene, ble det full uttelling igjen.

[ Nøtten som Kjelsås må knekke ]

Dette er cupreisen deres:

1. runde: Follo 2-2, 4–2 på straffer (b),

2. runde: Stabæk 3–1 (h)

3. runde: Jerv 2–1 (h)

4. runde: KFUM Oslo 2–0 (h)

Kvartfinale: 12. juli: Raufoss (h)

Tenker serie også

Men Kjelsås har ikke bar ambisjoner i cupn, selv om det er den som akkurat nå tar all fokus.

Laget vil gjerne inn i opprykkskampen i 2. divisjon og søndag kommer topplaget Egersund til Grefsen stadion. Avstanden opp til dem er seks poeng. Søndag kan den være økt til ni eller redusert til tre. En klassisk såkalt sekspoengkamp.

Og tre dager etter kvartfinalen mot Raufoss kommer Lyn til Grefsen stadion, som også er i den samme opprykkskampen.

Storoppgjørene på Grefsen stadion kommer tett!

FAKTA

Cuptrekningen menn og kvinner:

Kvartfinaler menn: Molde – Sarpsborg, Vålerenga – Brann, HamKam – Bodø/Glimt, Kjelsås – Raufoss.

Førstnevnte lag har hjemmekamp. Kampene spilles 12. juli.

Semifinaler: Kjelsås/Raufoss – Molde/Sarpsborg og Vålerenga/Brann – HamKam/Bodø/Glimt. Førstnevnte vinnerlag har hjemmekamp.

Semifinalene spilles 27. september. Finalen spilles på Ullevaal stadion 10. desember.

Kvartfinaler kvinner: Stabæk – Rosenborg, Vålerenga – Røa, LSK Kvinner – Brann, Åsane – Lyn.

Førstnevnte lag har hjemmekamp. Kampene spilles 30. august.

Semifinaler: Vålerenga/Røa – Åsane/Lyn og Stabæk/Rosenborg – LSK Kvinner/Brann.

Semifinalene spilles 30. september. Finalen spilles 26. november.

