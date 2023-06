Kjelsås skrev cuphistorie. I kvartfinale for første gang

GREFSEN STADION (Dagsavisen): Over 1300 tilskuere hadde møtt opp for å få med seg onsdagens cupkamp mellom Kjelsås og KFUM. Og det så lenge ut til å gå mot ekstraomganger, men på overtid skjedde det igjen. Akkurat som i forrige runde var det Jens Bonde Aslaksrud som kom i fokus. På mesterlig vis chippet han ballen over KFUM-keeper Emil Ødegaard to minutter på overtid.

Tre minutter senere sementerte Rasmus Eggen Vinge det hele, da han trilla inn 2–0 aleine med Ødegaard etter en rask kontring.

Målscoreren ble liggende igjen på matta med krampe, og et smil om munnen.

– Det er en stor dag for klubben, for spillerne, og til og med for meg, sier Kjelsås-trener Eivind Kampen til Dagsavisen etter at kraftanstrengelsen er over.

For deter første gang i klubbens lange historie at de er i en kvartfinale. Hvem de møter der, får de vite senere onsdag kveld.

Jevn førsteomgang

De første 15 minuttene av oppgjøret var preget av slurv og stopp i spillet, slik at ingen av lagene fikk noe rytme i spillet og kom aldri helt i gang. Rasmus Eggen Vinge fikk kampens første mulighet.

De neste 20 minuttene åpnet det seg mer opp hvor det ble mer fram og tilbake der begge lag skapte sjanser som dem ikke klarte å utnytte. De første 45 minuttene var det KFUM som styrte, uten å klare å skape noen sjanser mot et kompakt Kjelsås-lag. Dette gjorde at KFUM spillerne ble frustrerte og stresset.

KFUM best etter pause

KFUM Oslo satt opp intensiteten de ti første minuttene etter hvilen, men Kjelsås fikk mer kontroll og fikk skapte litt sjanser selv.

– Det er litt uggent i starten av andreomgang, fram til drikkepausen. Etter det får vi bedre kontroll, sier Eivind Kampen.

Til tross for at Kjelsås etter hvert så bedre ut skapte KFUM noen gode sjanser. Etter 70 minutter var Thomas Klemetsen Jakobsen nære på, etter et innlegg fra Jonas Hjort.

En stor avslutning

Fem minutter før slutt får KFUM Oslo en stor sjanse som de brenner, og da går det som det ofte gjør i fotballen når det ene laget ikke setter sjansene sine, går det andre laget opp scorer.

– Dette er en tøff bortebane som både Jerv og Stabæk har fått smake på. Jeg føler vi gjør en bra prestasjon, men vi mister konsentrasjonen i et lite øyeblikk og havner på feil side. Da setter Kjelsås sjansen sin og 2–0 kommer fordi vi må fram og tømmer oss bak, sier KFUM-Trener Johannes Mosegaard til Dagsavisen.

PS. Kjelsås andre målscorer Rasmus Eggen Vinge, er Stabækspiller fra 1. august, men rekker å få med seg kvartfinalen 12. juli!

FAKTA

NM menn, 4. runde onsdag:

Kjelsås – KFUM Oslo 2-0 (0-0)

Grefsen kunstgress: 1303 tilskuere.

Mål: 1-0 Jens Bonde Aslaksrud (90+2), 2-0 Rasmus Eggen Vinge (90+5)

Dommer: Hobber Nilsen Nordstrand IF

Kjelsås: (4-4-2): William Da Rocha - Martin Helmer Rusten, Victor Emanuel Halvorsen, Sigurd Tinius Tveter Martinussen, Ola Bjørnland - Eivind Frøhaug Wilumsen, Ahmad Adli Abbas (Arman Handal Nouri fra 80), Rasmus Eggen Vinge, Markus Olsvik Weilinder (Philip Halvorsen fra 62), Jens Bonde Aslaksrud, Leo Bech Hermansen (Patrick Sebastian Siu Askengreen fra 67).

KFUM Oslo: (4-4-2): Emil Gundelach Ødegaard - Momodou Lion Nije, Håkon Hellans Hoseth, Kristoffer Larssen Harrison, Simen Hestnes (Remi-Andre Svindland fra 84), Johannes Andres Hummelvoll-Nunez (Theodor Berg Haltvik fra 62), Sverre Hakami Sandal, Yasir Abdiqadir Sa`Ad (Obilor Denzel Okeke fra 76), Petter Nosakhare Dahl (Thomas Klemetsen Jakobsen fra 62).

