3. divisjon: Mange Frigg-mål og smell for Nordstrand

Med sin 4-0-seier er Frigg oppe i 41 scoringer i år, og det er nest mest i våre fire øverste divisjoner. Bare Strinheim i avdeling 5 har flere: 45. Men det er fortsatt sju poeng opp til lederlaget i avdelingen. I avdeling 6 er Nordstrand hektet av etter 2–4 tap for Skeid-rekruttene. Der er det Follo som durer mot opprykk. Her er kortversjonen av den ellevte runden.

Avdeling 1

GNEIST – FRIGG 0–4 (0-3): Frigg fortsetter med å holde scoringstrøkket oppe og var første lag som passerte 40 mål denne sesongen, 14 mål foran serieleder Lysekloster. I lørdagens kamp på Liland kunstgress kom tre mål før pause, signert Ebrima Sawaneh, Håkon Vold Krohg og Ulrik Ferrer. Sistnevnte satte den fjerde seks minutter etter pause. Deretter ble det mange bytter på begge lag da kampen i praksis var kjørt.

LOKOMOTIV OSLO – LYSEKLOSTER 1–2 (1-2): Igjen vippet serielederen en jevn kamp deres vei. Det var det som skjedde på Frogner stadion lørdag der hjemmelaget blant annet misbrukte et straffespark. Dermed opprettholder Lysekloster sin sju poengs ledelse på tabelltoppen. Les detaljer og reaksjoner i Dagsavisens dekning her.

FANA – GRORUD 2. LAG 8–2 (6-0): Det ble et mareritt for Grorud-rekruttene på Nesttun idrettsplass i Bergen. Når det står 6–0 til pause må man bare nullstille. Og etter hvilen scoret faktisk Grorud to ganger i løpet av fire minutter ved Jacob Barrow og Fredrik Finnøy. Men i sluttminuttene scoret Fana to ganger til slik at ydmykelsen ble total. Vi får nevne hjemmelagets Vebjørn Høynes som scoret fem av målene deres. Etter denne kampen ligger Grorud2 nest sist med flest innslupne mål, 32.

Tirsdag kl. 19.00: ULLERN 2. LAG – GJELLERÅSEN

Øvrige resultater: Skedsmo – Sandviken 2-2, Os – Lillestrøm 2. lag 5-1, Stabæk 2. lag – Skjetten 1–2.

Tabelltoppen: Lysekloster 30, Frigg 23, Os 23, Sandviken 20.

Avdeling 6

KFUM 2. LAG – HAMMERFEST 2–0 (2-0): Bunnlaget Hammerfest kom til Ekeberg med ti tap av ti mulige og fikk som ventet sitt ellevte her. Det eneste hjemmelaget var misfornøyd med var at de ikke vant med større sifre. Cedric Andre Stabell-Holmen og Thomas Jakobsen scoret Kåffa-rekruttenes mål.

SKÅNLAND – OPPSAL 0–1 (0-1): Her kom seiersmålet sju minutter før pause i Skånland idrettspark søndag. Kuber Sharma leverte et godt raid før han la igjen ballen til Thomas Knutsen som fikk den inn i nettet. Hjemmelaget mente de burde vunnet kampen, men Oppsal holdt unna og tok deres femte seier for sesongen. Dermed kan vi definere dem inn på øvre halvdel av tabellen (6. plass).

NORDSTRAND – SKEID 2. LAG 2–4 (1-2): Skeid viste effektiv kontringsfotball på Niffen mandag kveld og Nordstrand gikk på sitt andre strake tap med samme sifre: 2–4. Johnny Buduson hadde en gjesteopptreden på rekruttlaget og scoret på straffespark, mens Emil Tjøstheim kom inn og punkterte kampen med sine to kjappe scoringer etter pause. Detaljene fra kampen finner du i Dagsavisens referat her.

Øvrige kamper: Mjølner – Asker 1-2, Lørenskog – Skjervøy 4-1, Sarpsborg 2. lag – Follo 0–2, Tromsø 2. lag – Fløya 2–1.

Tabelltoppen: Follo 31, Lørenskog 24, Nordstrand 19, Asker 19.

OBS! Avdeling 6 tar nå ferie til 22. juli.

FAKTA

12. serierunde spilles slik:

AVDELING 1:

Lørdag 1. juli: 14.00: Gjelleråsen – Lokomotiv Oslo, 16.00: Ullern 2. lag – Fana.

Søndag 2. juli: 14.00: Grorud 2. lag – Sandviken, 16.00: Lysekloster – Skedsmo, Frigg – Os.

Mandag 3. juli: 19.00: Lillestrøm 2. lag – Skjetten.

Tirsdag 4. juli: 18.00: Gneist – Stabæk 2. lag

AVDELING 6:

Lørdag 22. juli: 15.00: Follo – KFUM 2. lag, 16.00: Skjervøy – Skånland.

Søndag 23. juli: 12.30: Hammerfest – Nordstrand, 14.00: Fløya – Lørenskog, 16.00: Oppsal – Mjølner.

Mandag 24. juli: 17.00: Skeid 2. lag – Tromsø 2. lag, 18.00: Asker – Sarpsborg 2. lag.









