Tungt tap for Grorud: - Vi kan være det beste laget i avdelingen

GRORUD ARCTIC MATCH (Dagsavisen): Grorud gikk på nok ett tap hjemme mot Træff. Grorud var klart det beste laget, men klarte ikke å få ballen inn bak Træff sin sisteskanse Adrian Sæther. Etter å ha hatt tre store sjanser i første omgang så var det Træff som scoret på sin ene sjanse.

Grorud-treneren Andreas Alrek var tydelig skuffa etter kampen.

– Det er tungt, kjipe følelser for vi gjør alt rett hele kampen igjennom. Hvor vi skaper nok sjanser til å score fem, men vi er ikke i flyt foran motstanderens mål, sier han.

Alrek er fornøyd med fremgangen til gutta sine.

– Vi gjør det vi gjorde bra mot Kjelsås enda bedre i dag, men vi slipper inn på en kontring imot og det må vi jobbe litt mer med, men det er vanskelig å unngå at motstanderen skaper muligheter gjennom en hel kamp selv om vi dominerer hele kampen, sier han.

Den stekende sola på Grorud, hvor det var hele 28 grader i skyggen ved kampstart, satte sitt preg på dagens oppgjør med mange kramper og drikkepauser.

Sterk treningshverdag

Grorud-treneren er fornøyd med treningshverdagen.

– Det har vært en veldig bra treningsuke hvor gutta virkelig har kriget for å snu dette. VI har vel en knekt nese og en del av gutta som har blødd neseblod, fordi dem vil krige til seg en startplass, så jeg har stor tro på at det skal snu ganske fort, konstaterer Alrek.

– Jeg mener vi kan være det beste laget i denne avdelingen, men det hjelper ikke når vi ikke klarer å score målene som du trenger for å vinne.

Han tror spillerne lærer av denne tunge perioden dem er i nå.

– Jeg tror det laget vil lære seg nye verktøy som de kan ta med seg til neste gang de havner i denne posisjonen. Slik at de kommer seg ut av situasjonen fortere.

Grorud samler laget etter skuffelse på skuffelse. (Sebastian Grendar)

Hyller gruppa.

Han bedyrer at det er en positiv stemning i laget nå på tross av de svake resultatene.

– Gutta blir igjen to timer etter trening for å være med laget, de kommer helst en time før trening for å gjøre det samme. Folk trener på fridager, og standarden på treninger er høy. Dette viser bare at gutta gjør alt de kan for at vi skal snu dette, sier han.





Sjanserik affære

Grorud hadde to-tre store sjanser de første kvarteret uten at de klarte å utnytte dem. Laget hadde full kontroll hvor Træff hadde mer enn nok med å henge med.

Men etter halvspilt første omgang våknet gutta fra Molde og tok over kampen inn til pause, hvor de da skapte to sjanser og skåret på den ene. 0–1 scoringen kommer etter å ha vunnet en andreball hvor Grorud ikke klarer å komme seg helt tilbake etter en kontring fra gjestene.

Da kommer innlegget inn mot Woldsund og han ruver høyest og stanger ballen i garnet bak Grorud-keeper Jørgen Sveinhaug.

Ut i andre omgang kom det et energirikt Grorud som skapte mange sjanser mot et lavtliggende Træff-lag uten at de klarte å utnytte presset til en scoring.

Når det var så varmt som det var på Grorud denne søndagskvelden så kom det naturligvis kramper. Det ble mange avblåsninger i sluttfasen der Træff lå lavt og kontrollerte inn seieren.





---

FAKTA

2. divisjon menn, avdeling 1, 11. serierunde søndag:

Grorud – Træff 0–1 (0–1)

Grorud Arctic Match: 255 tilskuere.

Mål: 0–1 Markus Woldsund (39)

Dommer: Fatemeh Zangeneh, Kongsberg IF

Gule kort: Fredrik Pedersen (26), Theodor Kramarics (76), Peder Meen Johansen (82), William Bjeglerud (84), Grorud, Mikael Haga (76), Adrian Sæther (80), Træff.

Grorud: (4-4-2): Jørgen Sveinhaug, Mathusan Sandrakaumar, Mats Pettersen Andersen, William Pettersen Andersen, Fredrik Carson Pedersen, Peder Meen Johansen, Hassan Mohamed Yusuf (Edmund Owusu fra 82), Nikolai Jakobsen Hristov, Saadiq Faisal Elmi, Didrik Ziabi Sereba (Elias Aarflot fra 73), Rino Falk Larsen (Theodor Wilhelmsen fra 66).

Øvrige resultater: Egersund – Brattvåg 5–0. Spilt lørdag: Vard Haugesund – Notodden 3-4, Kjelsås – Fram 1-1, Ørn Horten – Fløy 3–1.

Spilles mandag: Arendal – Aalesund 2.-lag, Lyn – Vålerenga 2.-lag.

---