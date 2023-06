Feilbregning ga nytt Skeid-tap

Episoden inntraff etter en snaut kvarter på Nammo stadion. Skeidkeeper Simen Vidtun Nilsen feilberegnet spretten på det tørre kunstgresset, det lange oppspillet spratt en gang i feltet og da var Nilsen på etterskudd. Da han prøvde å bokse ballen vekk felte han i stedet Raufosspiss Andreas Helmersen.

Straffesparket satte Loris Mettler ned til venstre. Keeper hadde en hånd på ballen, men klarte ikke å stoppe den.

På nedrykksplass

Og det viste seg å bli den eneste, men høyst avgjørende scoringen mellom disse to lagene som før kampen lå likt på tabellen i OBOS-ligaen.

Nå er Skeid på direkte nedrykksplass sammen med Åsane (ett poeng bak).

Dette var laget som har scoret minst (Raufoss) mot laget som har sluppet inn (Skeid) mest i årets OBOS-liga. Og da var det ganske opplagt hva disse lagene hadde jobbet med på treningsfeltet i den to uker lange seriepause.

Raufoss hadde ikke vunnet en seriekamp siden 30. april, men har avansert i cupen, så de visste de hadde noe mer inne. Og de hadde bare sluppet inn tre mål på hjemmebane.

Ny formasjon

Skeid benyttet også anledningen til å stokke om på laget og spille med tre midtstoppere i en slags 3-5-1-1 formasjon. Noe må man jo gjøre etter 27 baklengs til nå.

Men det hindret ikke at baklengs nummer 28 havnet i nettet før kvarteret var spilt. Og den scoringen må som nevnt keeper Simen Vidtun Nilsen ta på sin kappe.

Synd for han, for da Raufoss hadde noen kontringer i 2. omgang leverte han et par solide redninger.

Etter 31 minutter noterte vi første Skeid-avslutning på mål, men ballen spratt oppå tverrliggeren og ut.

På overtid i omgangen fikk vi Skeids første målsjanse da Bendik Rise tverrvendte og la et godt innlegg til Kristoffer Hoven, men han fikk ingen kraft i avslutningen fra sju meter.

Skapte for lite

Skeids tema i pausen burde være opplagt: Hvordan skape mer offensivt?

Laget fikk i hvert fall sin første corner etter 51 minutter. Det var jo noe.

Da var neste trekk å gjøre et trippelbytte etter andre drikkepause. Trioen Erik Nordengen, Ulrich Ness og Johnny Buduson kom inn.

Like etterpå fikk vi dagens heteste Skeid-sjanse da David Hickson dro seg innover fra kant og fyrte løs. Ballen føk via et Raufossbein like utafor bortre stolpe.

Sluttspurt uten resultat

Og ti minutter før slutt var Kristoffer Hoven veldig nær på et hardt innlegg fra høyre, men ingen traff ballen. Så skjøt Ulrich Ness et smart skudd som keeper fikk slått til corner.

Dette var altså sluttspurten som det ikke ble noe mer ut av. Men Skeid må være på fra start hvis laget skal overleve på dette nivået.

Skeids neste motsander er Sogndal hjemme kommende lørdag.

PS. Innlånte Syver Aas spilte sin første seriekamp fra start, men den ble også den siste. Han skal spille U19-EM for Norge før han vender tilbake til Odd.

FAKTA

1. divisjon menn søndag, 13. serierunde:

Raufoss - Skeid 1-0 (1-0)

Nammo stadion: 804 tilskuere.

Mål: 1-0 Loris Mettler (14),

Dommer: Magnus Nicolai Koløy,

Gule kort: Simen Vidtun Nilsen, Skeid (13)

Skeid (3-5-1-1): Simen Vidtun Nilsen - Tage Johansen (Erik Nordengen fra 69), Per-Magnus Steiring, Hayder Altai - Henning Tønsberg Andresen, Bendik Rise, Torje Naustdal, Bendik Rise (Johnny Buduson fra 69), Syver Aas (Ulrich Ness fra 69), David Hickson (Fredrik Flo fra 87) - Marcus Melchior (Maxwell Effiom fra 87) - Kristoffer Hoven.

Øvrige resultater: KFUM Oslo - Sandnes Ulf 3-1, Moss - Kongsvinger 0-1, Åsane - Kristiansund 2-2. Spilt lørdag: Hødd - Bryne 0-1, Ranheim - Mjøndalen 2-3, Sogndal - Fredrikstad 0-1.

