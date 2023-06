Oslo-jentene fra Lyn, Røa og Kjelsås fikk testet nivået mot landets beste

Det gror i fotballens yngre rekker i Oslo-fotballen. Hver sommer samles landets største talenter i de forskjellige årsklassene til en årlig talentleir i regi av Norges Fotballforbund (NFF) og Equinor.

Når man er sammen med 70 andre av de mest talentfulle 14-og 15-åringene fra hele landet, er det enkelt å få inspirasjon. Og få målt nivået sitt.

Spillerne tas ut etter innspill fra kretsene.

Boost for motivasjon

– Det betyr mye for meg å være på talentleir. Man lærer masse fotball og blir kjent med mange nye fra rundt om i landet. Uten tvil en «motivasjonsboost», sier Maria Kroken fra Lyn.

Hun er keeper og viste et tidlig talent, og med hardt arbeid og dedikasjon ønsker hun å konkurrere på øverste nivå.

Lagvenninne Ella Polmar har også store ambisjoner på egne vegne.

− Det betyr mye for meg ettersom det er noe jeg har jobbet lenge for å oppnå. Jeg er veldig glad for at jeg fikk sjansen til å vise meg fram her, sier Polmar fra Lyn via NFFs informasjonstjeneste.

Store ambisjoner

Kroken har allerede bevist seg som en spiller med flere sterke kvaliteter, blant annet med sikre pasninger, som god skuddstopper og en tydelig lederprofil. Det kommer godt med på veien mot drømmen som toppspiller i England og Spania, og bli blant topp 3 målvakter i verden.

− Jeg skal fokusere på å tørre nye ting og ta til meg læring slik at jeg kan videreutvikle meg, sier hun.

Equinor (tidligere Statoil) har hatt et samarbeid med Norges Fotballforbund i over 20 år. Talentleiren og landslagsskolen har vært en viktig arena for trening og utvikling av mange av Norges og verdens viktigste fotballspillere, blant andre årets vinner og toppscorer i Champions League, Erling Braut Haaland.

– Med talentutviklingsprogrammet vårt Morgendagens helter ønsker vi å bidra til å bygge opp talentene som skal dra Norge inn i fremtiden, sier Thea Moen, sponsorsjef i Equinor.

Lærerik samling

For Norges Fotballforbund er det viktig å systematisere talentarbeidet og få en rimelig oversikt over tilstanden rundt i landet. Men de understreker at det er klubbene som utvikler spillerne.

Under samlingen i Porsgrunn får de trent sammen med nye trenere og medspillere og får kjent på nivået.

– Vi gleder oss over å se at norske spillere i alle årsklasser fortsetter å klatre på rankingene år etter år. Spillerne fra Oslo-klubbene har vist dedikasjon og imponerende ferdigheter og kan nå langt, sier fagansvarlig for spillerutvikling i NFF, Håkon Grøttland.

Denne helgen er det gutta som overtar treningsfasilitetene i Porsgrunn.

FAKTA

Dette er Equinor talentleir:

Talentleir for Norges mest lovende fotballspillere fra 14 til 15 år. I år deltar 70 jenter fra hele landet.

Ble arrangert fra 19.–23. juni på Urædds treningsfelt i Porsgrunn.

Et samarbeid mellom Norges Fotballforbund og Equinors talentutviklingsprogram Morgendagens helter, som fokuserer på talentutvikling innen idrett, kultur og realfag.

Øverste nivå i landslagsskolen har som mål å drive systematisk talentutvikling for å danne Norges fremtidige landslag.

