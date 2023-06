Loket tapte for serielederen: – Nok en typisk Loket-kamp

FROGNER STADION (Dagsavisen): Før kampen på Tørteberg lørdag hadde Lysekloster ni seirer og ett tap, og tronet på tabelltopp overlegent best. De var sju poeng foran Frigg, før de slo Gneist enkelt.

Og luken opprettholdt Lysekloster, som nå står med ti seire og ett tap. Alexander Dang, som har spilt OBOS-ligafotball for Nest-Sotra og Jerv, scoret begge målene i 2-1-seieren.

– Man merker ikke så mye til Alexander, men så dukker han plutselig opp der han skal være og scorer mål. Jeg har spilt mye mot ham i Bergen og vet hva han er god for, sier Loket-kaptein Mika Mykkeltvedt.

Han var skuffet over å se nok en kamp bikke feil vei, selv om Loket i store deler av kampen var minst på høyde med gjestene.

– Det er nok en typisk Loket-kamp – vi er med i kampen, men taper. Nå for tiden spiller vi jevnt om vi møter OBOS-ligalag eller lag fra 5. divisjon. Igjen får vi ikke vippet kampen i vår favør. Så må det sies at vi har stang ut med straffebom og en del personlige feil. Det er utrolig kjedelig å sitte igjen uten poeng, sier han.

På en glodhet Frogner stadion tok Lysekloster ledelsen etter 15 minutter, på utsøkt vis. Lionel Kamanzi slo inn i boks og fant Dang, som banket ballen lekkert i mål på helvolley fra 18 meter.

– Måten han setter den på er imponerende, sier Mykkeltvedt.

Lagene var like langt etter 25 minutter. Et frispark ble slått inn i boks, og etter litt klabb og babb, havnet ballen i føttene på Kristian Isaksen. Han tenkte seg ikke om to ganger og hamret ballen kontant i mål, til sin andre scoring for Loket.

1–1 var også stillingen til pause.

– At de tok ledelsen var faktisk det beste som kunne skje oss. Da løftet vi oss, vi sto høyere og spilte ikke på deres premisser. Vi hadde mye ball etter deres mål, de blir frustrerte og vi scorer fullt fortjent. Vi er gode de siste 25 minuttene av 1. omgang og spiller bra. Jeg er fornøyd med mye av det vi leverer i 1. omgang, sier Mykkeltvedt.

– Hva snakker dere om i pausen?

– At vi har full kontroll på kampen. Vi spiller de ikke ut, men det er en jevn kamp og vi er best.

1–1 skulle stå seg til det var igjen et kvarter av oppgjøret. Da hadde også Loket bommet på et par store sjanser alene med keeper. Isaksen mistet ball på egen halvdel, og sju sekunder senere kunne Dang enkelt sentre ballen i åpent mål fra to meter.

Loket fikk muligheten til å utligne til 2–2 da de fikk straffe etter 81 minutter. Trym Blauuw ble lagt i bakken, og etter at dommer og linjedommer snakket sammen i et par minutter, ble det pekt på 11-metersmerket.

Olai Bjørdal trappet opp, men forsøket, som gikk midt i mål, ble reddet av Lysekloster-keeper Vitalijs Melnicenko. Dermed ble det tap 1–2 for Loket.

– Det kunne like gjerne vært vi som vant. De er et topplag og marginer med seg, vi er ikke et topplag og har ikke det.

Loket er dermed på plassen over nedrykk. De har elleve poeng etter elleve kamper.

– Det er litt rart at vi er så langt nede. Vi har ikke så mange spillere med X-faktor, men det er en treningsvillig gjeng og stor tropp. Jeg føler vi har tatt steg, men poengene uteblir. Lagene som har møtt oss synes nok det er kjedelig å møte oss, for vi spiller jevnt og målfattig med stort sett alle. Så har vi ikke klart å vippe de jevne kampene i vår favør, som vi har gjort siste årene.

Neste kamp er Gjelleråsen borte på lørdag.

– Det blir nok en lik type kamp. Da vi vant mot LSK 2 sist burde vi kanskje ikke vunnet. Vi må klare å vippe de kampene i vår favør, for vi vet at vi er for gode til å ligge i bunn. Vi skal komme oss opp og jeg forventer seier mot Gjelleråsen.

---

Kampfakta

Lokomotiv Oslo-Lysekloster 1–2 (1–1)

Tørteberg, rundt 100 tilskuere

Mål: 0–1 Alexander Dang (15), 1–1 Kristian Isaksen (25), 1–2 Dang (74)

Gule kort: Olai Bjørdal

Lokomotiv Oslo: Kasper Ofstad – Ola Rognebakke, Aleksander Fredvik, Olai Bjørdal, Mika Mykkeltvedt – Kristian Isaksen, Vegard Brattset, Mathias Trondal, Joakim Birkeland – Ulrik Bjerke, Trym Blaauw

---