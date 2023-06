Kjelsås-spiss til Stabæk fra 1. august

2. divisjonsklubben Kjelsås leverer enda en spiller til Stabæk. Fredag be det klart at Rasmus Eggen Vinge er klar for en overgang, ifølge Kjelsås’ facebookside.

Vinge har vært en av Kjelsås’ beste spillere denne sesongen, og var ikke minst sentral da Kjelsås slo ut Stabæk i cupen 1. juni. Flankespilleren er sterk en mot en og har stor hurtighet.

Eggen Vinge kom fra Nordstrand til Kjelsås foran 2022-sesongen og ble umiddelbart en offensiv ressurs.

Da Kjelsås møtte Stabæk i treningskamp i LSK-hallen i januar (tap 1-3) var det Eggen Vinge som scoret Kjelsås mål og Stabæk-trener Lars Bohinen lot seg imponere av flankespilleren.

Kjelsås kjemper i opprykkskampen i 2. divisjon og møter Træff lørdag på Grefsen stadion. Onsdag i neste uke møter de KFUM Oslo i 4. runde i cupen.

