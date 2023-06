Keepertabbe hindret VIF-seier. Men det svelger Guro Pettersen

RØA KUNSTGRESS (Dagsavisen): Det gjensto bare fem minutter da Julie Hoff Klæboe sendte av gårde et skudd fra 25 meter som VM-keeper Guro Pettersen tilsynelatende hadde full kontroll på.

Men det hadde hun ikke. Hun glapp ballen mellom hendene og fomlet den i mål.

– Slike tabber skjer, men man må bare legge det bak seg, sier Guro Pettersen til Dagsavisen etter at også årets andre kamp på Røas kunstgress endte 2–2. Den forrige endte 3–3.

Tre skudd i stengene

– Vi har jo tre skudd i stengene og skal vinne kampen. Men når vi ikke setter dem, blir det slik, sier Pettersen.

Den siste sjansen på overtid var den største. Vålerengas andre VM-spiller Thea Bjelde satte ballen hardt i tverrliggeren fra fem meter. Tverrliggeren rister ennå.

Var det en større blemme å bomme på den enn Guros baklengs? Det kan VM-spillerne krangle om på turen til New Zealand om noen uker.

Rosenborg vant sin kamp tidligere på dagen, så VIF-damene måtte ha tre poeng for å opprettholde tabellavstanden på ni poeng. Det skulle vise seg å bli en vrien oppgave. Så nå er avstanden sju.

Lang seriepause

Nå er det bare en kamp igjen før avreise til VM-sluttspill i New Zealand og en av tidenes lengste seriepause inntreffer. Vålerenga ønsker seg samme ledelse. Mye kan skje med disse lagene før høstsesongen begynner i slutten av august.

Når det er 27 grader i skyggen og en kunstgressbane som knapt vannes, er det ikke lett å få fart i ballen langs bakken.

Det var VIFs største utfordring før pause. Men de holdt i hvert fall tak i ballen og prøvde å angripe fra begge kanter. Karina Sævik satte et langskudd bak sin keeper-søster i Røa-målet, Hildegunn Sævik.

Heldig scoring

Da Karina prøvde nytt langskudd fem minutter før pause, ble ballen blokkert i forsvaret, men la seg samtidig til rette for spissmakker Felicia Rogic, som banket ballen i mål.

Røa lå bevisst lavt og satset på kontringer, men et brukbart langskudd fra Ragne Svastuen var det nærmeste de kom.

Røa hadde tydeligvis hatt seminar i pausen for etter pause var det etter hvert Røa som periodevis styrte kampen.

Først fikk VIFs VM-spiller The Bjelde av gårde et skudd i tverrliggeren, men så var det plutselig Røa som begynte å skape sjanser.

Søsterduell: Røa-keeper Hildegunn Sævik mot VIF-spiss Karina. (Oskar Wikestad)

Ny energi

Først på en overgang etter ballmiss fra Vålerenga, så ved et godt langskudd fra Julie Hoff Klæboe som strøk over.

Men det hadde skjedd noe med aggressiviteten. De røde vant veldig mange dueller mot de blå. Og da det ble løpsduell mellom Andrine Tomter og Tuva Espås ble det en liten hekt akkurat på kanten av 16-meteren, og det var nok til at dommer dømte straffespark. Den ble heftig diskutert, men var korrekt.

Ballen satte Oline Fuglem kontant i mål.

Mistet initiativet

Røa kjørte kampen, men etter omgangens drikkepause halvveis hadde VIF bestemt seg for å svare. For de likte ikke tendensen i kampen.

Og VIF fikk drevet kampen inn i sitt spor igjen, Røa fikk ikke klarert ut og Ingibjörg Sigurdardóttir feide VIF i ledelsen igjen med et hardt langskudd.

Islendingen kan belage seg på en lang sommerferie ettersom Island ikke er kvalifisert til VM-sluttspillet.

Men dit skal VIF-keeper Guro Pettersen som innså umiddelbart at det var en klassisk keepertabbe da hun fomlet langskuddet fra Julie Hoff Klæboe i mål.

På overtid fikk vi altså kampens tredje stolpetreff da Janni Thomsen dundret ballen i tverrliggeren fra fem meter. Kampens største sjanse utenom scoringene.

Røas Ragne Svastuen (t.v.) mot VIFs Thea Bjelde. (Oskar Wikestad)

Dermed endte de tre kampene mellom disse lagene 3-3, 2–1 til VIF og 2–2 denne sesongen. De resultatene var det få som tippet før sesongen.

- Det var mange tilfeldigheter i denne kampen og det er utrolig at vi ikke vinner her på to forsøk i år. Røa fikk veldig god uttelling mot oss her, sier VIF-trener Nils Lexerød til Dagsavisen.

Røas Ragne Svastuen peker heller på det spillemessige.

- Vi kjører store deler av 2. omgangen, holder på ballen og skaper sjanser. Det viser hvilke steg vi har tatt, sier Svastuen til Dagsavisen.

---

FAKTA

Toppserien kvinner lørdag, 15. serierunde:

Røa – Vålerenga 2–2 (0–1)

Røa kunstgress: 483 tilskuere.

Mål: 0–1 Felicia Rogic (40), 1–1 Oline Fuglem (straffe 63), 1–2 Ingibjörg Sigurdardóttir (80), 2–2 Julie Hoff Klæboe (85).

Dommer: Abdulhadi Al-Fahad, Ekholt BK.

Gult kort: Ochelle de Courcy, Røa.

Røa: Hildegunn Sævik – Sarah Suphellen, Martine Midtbø, Mia Hambro Svendsen – Oline Fuglem, Ragne Svastuen, Cassandra Bogere, Solveig Engås, Ochelle de Courcy – Julie Hoff Klæboe, Tuva Espås.

Vålerenga: Guro Pettersen – Andrine Tomter, Stine Ballisager Pedersen, Ingibjörg Sigurdardottir – Janni Thomsen, Linn Vickius (Stine Brekken fra 62), Olaug Tvedten (Elise Thorsnes fra 62), Ylinn Tennebø (Elizabeth Pechersky fra 72), Thea Bjelde – Karina Sævik, Felicia Rogic.

Øvrige resultater lørdag: Avaldsnes – Arna-Bjørnar 2-4, Brann – LSK Kvinner 0-2, Rosenborg – Åsane 2-0, Stabæk – Lyn 2-1.

---