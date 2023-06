Ett poeng på Grefsen er uvant for Kjelsås: – Føles som et tap

GREFSEN KUNSTGRESS (Dagsavisen): Det var utslåtte og skuffa Kjelsås-spillere som la seg ned på kunstgresset da kampen var over. Ett poeng er to for lite, og prestasjonen var heller ikke den beste.

– Vi er unøyaktige med ballen og spiller uten den vanlige intensiteten vi har her på hjemmebane. Presspillet er dårlig. Vi kommer ikke opp på det nivået vi pleier å være på. Dette er to poeng for lite og føles som et tap, sier kaptein Sigurd Martinussen til Dagsavisen.

Askengren satt sitt første

Patrick Siu Askengren er Kjelsås-gutt og har vært det hele livet. I dag fikk han spille samtlige minutter med Jens Bonde Aslaksrud som spissmakker. Det var Askengren som ordnet målet som sørget for at Kjelsås i det minste ikke tapte kampen.

– Det er kult å score mitt første på A-laget. Og på hodet akkurat som Jens pleier å gjøre, sier målscoreren til Dagsavisen.

En corner fra høyre ble stusset videre av Helmer Rusten. Mens alle ble trukket mot ballen beveget Askengren seg den andre veien og var totalt fri på bakre stolpe. - Det er måten vi setter opp så det var alltid planen at jeg skulle være der. Da var det bare å heade den inn, sier Askengren som nå har scoret for alt av guttelag og seniorlag i klubben.

Havnet under rett før pause

Fram hadde en svak start på sesongen, men har begynt å finne form i det siste. De slo Vålerenga-rekruttene 5-1 sist. De viste seg som et ballsikkert lag og hadde mye besittelse mot et Kjelsås som manglet Stabæk-klare Rasmus Eggen Vinge. Han har fått seg en liten skade, men skal rekke å spille i Kjelsås-drakt igjen, før han reiser til Nadderud 1. juli. Også Ola Bjørnland var utilgjengelig, det gjorde Eivind Willumsen til venstreback. Og Jacob Blixt Flaten sonet karantene.

– Vi faller lavt og kompakt, men det trives vi egentlig godt med, sier Sigurd Martinussen. Fram skapte ikke spesielt med sjanser, men det gjorde heller ikke Kjelsås før pause. Patrick Askengren fikk den aller største tidlig i kampen da han løp opp et dårlig tilbakespill og kom alene med keeper. - Jeg tenker mye på den sjansen. Det er kjipt at jeg ikke satt den, sier Askengren.

På omgangens siste spark tok Fram ledelsen. Riel Nguen prøvde lykken fra distanse og fant krysset bak William Da Rocha som var tilbake i målet etter en liten tids skade. - Det er så surt å slippe inn den rett før pause, sier Sigurd Martinussen.

Skapte nok til å vinne

Etter at Fram trillet mye ball i starten av andreomgang begynte Kjelsås å vinne dueller og få frispark, innlegg og momentum. Det bidro til at laget kom høyere i banen og skapte sjanser.

– Vi er sterke i duellspillet i andre og får press på dem. Det var litt lite sjanser i førsteomgang, men bedre i andre, sier Sigurd Martinussen.

Det ble farlig på nesten alle hjørnesparkene. Kjelsås dominerte i luftrommet og Helmer Rusten headet i stolpen. Det var også Rusten som stusset ballen videre til Askengren da han scoret. Jens Bonde Aslaksrud vant som regel duellene sine, men i dag ble det få avslutninger fra måltyven, han bidro mer i tilretteleggingen. Etter en slik duell bombarderte Kjelsås gjestene som fikk blokkert alle fire avslutningene, som alle var rettvendte inne i boksen.

– Vi fikk bedre styring i andreomgang og burde tatt alle tre poengene til slutt, sier Ahmad Abbas.

Da kampen gikk inn i overtiden lå alles blikk på Jens Bonde Aslaksrud. Men denne gangen ble det ikke noe overtidsjubel. Kampen ebbet ut med 1-1 og det var påfallende hvordan krampene tok bare det ene laget utover i andreomgangen.

– Vi må opp på hesten igjen. Heldigvis kommer det en ny kamp om ikke så lenge, sier Sigurd Martinussen. Han snakker om cupoppgjøret mot KFUM på onsdag. Da får vi nok se et mye mer intensivt Kjelsås.

---

Kampfakta

2. divisjon avdeling 1, runde 11 lørdag

Kjelsås - Fram 1-1 (0-1)

Grefsen kunstgress, tilskuere

Dommer: Haakon Pedersen Bue, Raumnes & Årnes

Mål: 0-1 Riol Nguen (45.), 1-1 Patrick Siu Askengren (70.)

Gule kort: Patrick Siu Askengren, Kjelsås. Mahmoud Laham, Fram.

Kjelsås:

William Da Rocha - Sebastian Østman Ottesen (Arman Nouri fra 56.), Helmer Rusten, Sigurd Tveter Martinussen, Philip Steiner Halvorsen - Eivind Willumsen, Ahmad Abbas (Jakob Emblem-Olsen fra 85.), Victor Halvorsen, Leo Bech Hermansen - Patrick Siu Askengren, Jens Bonde Aslaksrud

---