Bobb får mye ros etter Sveits-tapet – hylles på nett

19-åringen fra Oslo gjorde flere ganger som han ville mot tidvis svimle sveitsere i Cluj-Napoca torsdag kveld.

Selv ville ikke Bobb snakke mye om prestasjonen sin til NTB etter tapet for Sveits.

– Det var noen bra ting, men det er vanskelig å være fornøyd når man taper, sa Bobb.

Kantspilleren har spilt to sesonger på andrelaget for Manchester City. Begge årene har han blitt kåret til lagets beste spiller. Nå er han høyaktuell for førstelaget og håper å bli lagkamerat med Erling Braut Haaland.

På Twitter omtales han i positive ordelag på norsk, engelsk, spansk og fransk. «Masterclass» og «the real deal» er blant uttrykkene som brukes.

Nå venter enda tøffere motstand og en vanskelig oppgave med å ta seg videre fra U21-EM. Frankrike er motstander søndag før Italia til onsdag.

Bobb var skuffet etter Sveits' snuoperasjon.

– Jeg synes vi er det beste laget på banen, sa han.

Oscar Bobb spilte barne- og ungdomsfotball i Lyn før han var han gikk til Vålerenga i 2017.

Han har spilt på samtilige aldersbestemte landslag.