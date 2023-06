Usikkerhet rundt Nosa Dahl sin fremtid

Petter Nosakhare Dahl (Nosa) ble solgt til Bodø/Glimt i vår, men ble etter enighet mellom klubbene lånt tilbake til KFUM Oslo fram til overgangsvinduet åpnet for sommeren 1. august.

Etter en trøblete sesongstart på Ekeberg har det skapt spekulasjoner og usikkerhet rundt om han reiser til Bodø 1. august eller om han blir lånt ut på ny til Kåffa ut sesongen for å få mer erfaring og prøve å spille på seg litt mer selvtillit.

Nosa er denne uken i Bodø for å trene med Bodø/Glimt og få teste seg på nivået og intensiteten. Dette er planen å gjøre fram til lørdag hvor han skal tilbake til Oslo for å spille kamp for KFUM på søndag mot Sandnes Ulf på Ekebergsletta.

Ikke enighet

Skal man tro Bodø Nu har Glimt-trener Kjetil Knutsen bekreftet at det ikke er sikkert at den opprinnelige planen blir fulgt.

– Det er ikke bra. Vi får se hvor skoen trykker, og se om vi kan få en retning på han. Det kan være at han blir ut sesongen, men det kan også hende at han kommer hit i sommer, sier Glimt-treneren til samme avis.

KFUM Oslo har ikke hørt noe om en forlengelse av låneoppholdet for 19-åringen.

Er Glimts eiendom

– Vi forholder oss til at han skal til Bodø når overgangsvinduet åpner. Det er ikke laget noen ny avtale eller noen tanker enda. Han er deres eiendom fra 1. august, sier KFUMs hovedtrener Johannes Moeagaard til Bodø Nu.

Nosa sin dårlige sesongstart har gjort at det vanskeligere for alle parter.

– Vi skal gjøre oss litt bedre kjent med han denne uken. Vi må gjøre det som er riktig for Glimt og det som er riktig for han. Akkurat nå når han ikke spiller for KFUM, så er det ikke noe gunstig å ta det steget, sier Knutsen til Bodø Nu.