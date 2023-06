Ti mål og fotballfest da Lyn avanserte

Cup er cup og onsdag kveld var det av stor underholdningsverdi. Med mye svakt forsvarsspill kom det sjanser begge veier i hvert eneste angrep og med sju mål før pause gikk tiden fort.

– Vi skal være bedre enn dette. Spillemessig var det et langt steg ned fra seieren over Rsenborg, men vi dro det heldigvis i land, sier Anna Aahjem til NRK etter kampen. Toppscoreren i Toppserien ble selvsagt mestscorende i denne kampen også.

Drømmeforhold

1. divisjonslaget Øvrevoll Hosle spilte litt for naivt og Anna Aahjem hadde drømmeforhold i bakrom. Spissen scoret tre i løpet av tolv minutter, også Miriam Mjåseth fikk seg et par scoringer.

Lyn ledet altså med tre mål før pause og Aahjem bommet på åpent mål rett etter. Det var forventet at Lyn ville ro dette enkelt i land, men plutselig scoret Øvrevoll Hosle to ganger. Det ga en helt uventet spennende avslutning på kampen. Det skal gjestenes Joshualyn Reeves ha mye av æren for.

Fem minutter før slutt ordnet Kamilla Melgård og Jenny Røsholm Olsen 6–4 som ble et avgjørende øyeblikk i et sirkus av en fotballkamp. Mot Odd i runde to slet Lyn lenge, i kveld ble det en ny prøvelse og en del nye spørsmål for Lyns trenerteam.

Rullering

Det er ikke ofte Oddbjørn Sindland, Mason Minister og Jørgen Reikerås gjør store endringer i startelleveren sin, men i cupens tredje runde kom dagen. Den vanlige backfemmeren manglet en midtstopper og så mer ut som en tradisjonell firer.

På midtbanen lå det tre indreløpere der Kristin Holmen var tilbake fra karantene. På topp lå Anna Aahjem sammen med Monica Nedgård Isaksen og Miriam Mjåseth som begge fikk en sjelden sjanse fra start. Men på keeperplass var det en debutant, Jenny Gjerde Sætre som bare har spilt rekruttlagskamper siden overgangen fra Hødd.

– Vi skal ikke ta lett på det, sa Oddbjørn Sindland til NRK før avspark.

Det så det heller ikke ut til at laget hans gjorde. Øvrevoll Hosle så nervøse ut og ble spilt svært dype umiddelbart. Anna Aahjems fysikk ble mye å håndtere, Miriam Mjåseth fikk et par gode sjanser, men gjestene slapp unna den svake starten.

Underholdning fra start

Vålerenga-utlånte Emma Iversen sendte av gårde et godt langskudd som Gjerde Sætre måtte slå til corner. På denne tok faktisk Øvrevoll Hosle ledelsen, men Lyn snudde det kjapt. Bakrommet hadde de truet mye i starten og det førte også til utligning.

Aahjem kom rettvendt bak og spilte på tvers til Mjåseth som enkelt satt ballen i mål. Hun var sikker på at scoringen ville bli annullert for offside, men til stor overraskelse for henne ble den ikke det. Det er viktig for Lyn at flere enn Aahjem scorer, dette var Mjåseths første for sesongen.

Kort tid senere var plutselig Lyn i ledelsen. En fryktelig støttepasning havnet rett i beina på Aahjem som lå bak offsidelinja. Hun hadde derfor meter på forsvarerne og vendte opp. Keeper Vendela Bakke hadde vært god i starten, men her hadde hun ikke sjans. Lyns toppscorer vippet ballen over henne og inn i nettet.

Hat trick av Aahjem

Øvrevoll Hosle skapte sjanser de og, men med laget høyt i banen var de meget sårbare for kontringer og baller i bakrom. Anna Aahjem brukte sin overlegne fysikk og vant ballen gunstig, Monica Nedgård Isaksen overtok mens Aahjem startet i bakrom. Pasningen var presis og spissen løp naturligvis ifra. Alene med Vendela Bakke var det ingen tvil.

Bare ett minutt var hat tricket sikret. Igjen med en enkel, men effektiv oppskrift. Når bakromsballen er presis lukter det scoring av Aahjem. Denne gangen ble hun utfordret av en forsvarer, men skubbet henne lekende lett til side og trillet ballen under en utrusende keeper.

Frem med kuleramma. Øvrevoll Hosle scoret igjen etter en dødball og tente et lite håp, men det ble raskt slukket. Igjen spilte gjestene ballen rett til en Lyn-spiss og da blir det trøbbel. Denne gangen fikk Miriam Mjåseth en enkel jobb med å få seg en ny scoring.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si, sa Emilie Closs om den første omgangen. Fra å sløse med sjansene i forrige cuprunde mot Odd har det løsnet foran mål igjen. Også mot Rosenborg var Lyn effektive med mulighetene sine.

Umiddelbart etter pause var Aahjem alene med keeper igjen. To skudd endte i en corner der hun satt ballen i tverrligger på åpent mål.

Nesten opphenting

Den elleville scoringstrenden fra det siste kvarteret av førsteomgang stoppet, men ikke så lenge. Det var egentlig bare tilfeldig. Kampbildet var fortsatt åpent og det fløy avslutninger begge veier.

Fornuftig nok gjorde Lyn noen bytter. Aahjem, Jorde og Skjelstad Jensen fikk hvile, Selma Hernes, Maria Fink og Jenny Røsholm Olsen kom inn, så det var ikke noen stor svekkelse av elleveren. Likevel kom Lyn ut av rytmen, mens Øvrevoll Hosle fant momentum da kvarte kampen gjensto. Joshualyn Reeves viste spennende spissegenskaper og lurte en Maria Fink med innbytterpuls da 5-3-reduseringen kom.

Det ga gjestene blod på tann og de hadde vunnet midtbanekrigen. Et passivt Lyn-forsvar lot Mari Vassanyi fyre av fra 20 meter. Hun traff klokkerent og ballen føyk inn i nettmaskene bak Jenny Gjerde Sætre. Da var det fortsatt 20 minutter igjen av ordinær tid så håpet var stort for gjestene.

Det levde fram til det gjensto fem minutter. Innbytter Kamilla Melgård viste hvorfor hun er en av de mest spennende Toppseriespillerene. Med teknikk og fart løp hun en halv bane og serverte en annen innbytter, Jenny Røsholm Olsen, foran mål. Dette oppgjøret fortjente å runde ti scoringer.

---

FAKTA

NM kvinner, 3. runde onsdag:

Lyn – Øvrevoll Hosle 6–4 (5–2)

Grorud match kunstgress: 109 tilskuere.

Dommer: Marit Skurdal, Oppsal IF

Mål: 0–1 Joshualyn Reeves (19.), 1–1 Miriam Mjåseth (24.), 2–1 Anna Aahjem (29.), 3–1 Anna Aahjem (36.), 4–1 Anna Aahjem (37.), 4–2 Ine Strømstad Berre (42.), 5–2 Miriam Mjåseth (43.), 5–3 Joshualyn Reeves (68.), 5–4 Mari Vassanyi (70.), 6–4 Jenny Røsholm Olsen (85.)

Gule kort: Emma Iversen, Øvrevoll Hosle.

Lyn: Jenny Gjerde Sætre – Emma Amundsen, Trine Skjelstad Jensen (Maria Fink fra 64.), Iselin Sandnes Olsen, Emilie Closs – Kristin Holmen, Julie Jorde (Selma Hernes fra 64.), Cornelia Fladberg – Monica Nedgård Isaksen (Josefine Birkelund fra 82.), Anna Aahjem (Jenny Røsholm Olsen fra 64.), Miriam Mjåseth (Kamilla Melgård fra 70.)

Øvrige resultater: Avaldsnes – Åsane 0-3, Brann – Klepp 8-0, Røa – Hønefoss 1–1 e.o. (straffer 4-2), Arna-Bjørnar – Rosenborg 0-5, LSK Kvinner – Kolbotn 4-0, Medkila – Stabæk 1-4, Vålerenga – AaFK Fortuna 5–2.

---