Røa måtte ha straffespark for å avansere

For 1. divisjonslaget Hønefoss og deres keeper Oda Bogstad skapte et lite mareritt for hjemmelaget, som først i siste ordinære spilleminutt sørget for utligning og ekstraomganger på Røa kunstgress.

Hønefoss ligger tredje sist og burde på en normal dag ikke være noen trussel for Røa. Men slik er fotballen.

Sjansefest uten mål

Etter to skudd i metallet og en rekke store sjanser, ble det ingen mål.

Hønefoss tok ledelsen rett før pause ved et langskudd fra Inger Vadder. Ballen så ut til å gå midt i mål, men fikk en liten flikk som åpenbart fintet ut keeper.

Røa kjørte på etter pause, men brukte for lang tid i siste trekk slik at en rekke forsøk ble blokkert.

Men i det 89. spilleminutt satt utligningen da Tuva Espås la et innlegg fra kanten som Cassandra Bogere fikk lurt ned i hjørnet fra 15 meters hold.

Hønefoss farligst

Da regnet vi med at dette ville vippe Røas vei, men det var faktisk Hønefoss som skapte de to største sjansene i første ekstraomgang. Innbytter Silje Nyhagen dro seg fri og kom alene med keeper, men da var det Røas målvakt som Marie Aspenes som sto fram som matchvinner. Samme Nyhagen hadde også en farlig avslutning over.

I andre ekstraomgang var det Røa som var nærmest da Ragne Svastuen som vanlig var best i lufta, men headingen gikk i stolperota og tilbake til keeper.

Da ble det straffespark som også ble en liten thriller. Den utviklet seg slik (Røa nevnt først): 1-0, 1-1, Røa bom, 1-2, 2-2, Hønefoss bom, 3-2, Hønefoss bom, 4–2.

Røas første bom gikk over, mens Hønefoss tredje straffe ble reddet av Røas keeper, mens den fjerde gikk i tverrligger og ut.

---

FAKTA

NM kvinner, 3. runde onsdag:

Røa – Hønefoss 5-3 e straffspark (0-1, 1-1, 1-1)

Mål: 0-1 Inger Vadder (45), 1-1 Cassandra Bogere (89).

Straffespark:

Mål straffer Røa: Julie Hoff Klæboe, Solveig Engås, Cassandra Bogere og Oline Fuglem.

Mål straffer Hønefoss: Silje Nyhagen, Synne Hamborg.

Øvrige cupkaper onsdag: Avaldsnes – Åsane 0-3, Brann – Klepp 8-0, Arna-Bjørnar – Rosenborg 0-5, LSK Kvinner – Kolbotn 4-0, Medkila – Stabæk 1-4, Vålerenga – AaFK Fortuna 5-2. Senere kampstart: Lyn - Øvrevoll Hosle.

---